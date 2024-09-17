Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Eylül 2024)

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Galatasaray – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Galatasaray – Gaziantep FK karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı karşılaşmanın ev sahibi ekibin galibiyetiyle biteceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Michy Batshuayi gol atar

Erteleme maçı; statü gereği Galatasaray'da 3 isim (Osimhen, Sallai, Jakobs) yok. Gaziantep FK'da da 3 isim (Okereke, Ndiaye, Lungoyi) olmayacak. Galatasaray'da ayrıca Icardi ve Ziyech sakat; Gaziantep FK'da ise Mustafa Eskihellaç... Galatasaray'da forvette Batshuayi olacak, sol bekte Berkan'ı görebiliriz. Gaziantep FK'da Mirza Cihan ve Sorescu ilk 11 başlamaya yakın... Galatasaray iç sahada hata yapmayıp, derbiye lider girmenin peşinde; Gaziantep FK üst üste 2 yenilgi sonrası en az 1 puanla ayrılmak isteyecektir... Galatasaray'ın kazanması, "2.5 ÜST", hatta ikisinin kombinesi bile 1,50 etmiyor. Icardi sakat, Osimhen statü gereği yokken formayı giyecek olan Batshuayi'nin gol atması oran açısından daha değerli.

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Real Madrid - Stuttgart: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Real Madrid – Stuttgart mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %54’ü karşılaşmanın ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst



Real Madrid, kilit oyuncularının sakatlığı nedeniyle biraz sıkıntılı. Sezona da durgun başladılar denebilir. Ligde geride kalan 5 maçın 3'ünü kazandılar ve 2 beraberlikleri var. Stuttgart ise Almanya'da geçen sezonun sürpriz ekibi fakat aynı ritm devam etmiyor. Deniz Undav, Demirovic yaz dönemindeki en pahalı transferleri. Bundesliga'da bu ikiliyi birlikte oynatıyorlar. Ama Madrid deplasmanında biri yedek kalabilir. En büyük zaafları ise savunmada. Kolay gol yiyorlar. Real her ne kadar çok formda olmasa da burası onların evi. Kazanarak yeni formata başlamaları yüksek ihtimal. Ayrıca 2.5 gol barajı da aşılır.

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Young Boys - Aston Villa: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Young Boys - Aston Villa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %44’ü tercihini konuk ekipten yana kullanıyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Tercihi: Maç Sonucu 2

41 yıl sonra Avrupa Kupalarının zirvesinde mücadele edecek Aston Villa ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alan 11. farklı Premier Lig kulübü oldular. Hafta sonu Everton’a karşı 2-0 geriye düştükleri maçta 3-2 kazanmayı başardılar. Watkins 2 golle yıldızlaşırken galibiyet golünü atan Duran da hazır kuvvet olarak hücum hattını yedekliyor. Bu sezon ligde 4 maçta 3 galibiyet aldılar, tek yenilgi iç sahadaki Arsenal maçı. Young Boys’u bu sezon Galatasaray maçlarında izledik. Ne kadar kolay pozisyona girip özellikle kontra ataktan ne kadar kolay gol bulduklarını biliyoruz. Ancak kadro kalitesi ve ilk maçın heyecanı ile Unai Emery’nin ekibinin bu deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyorum. Ligde 6 maçta galibiyeti olmayan Young Boys’un Aston Villa’dan puan alması sürpriz olur.

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