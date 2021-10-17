Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Ekim)

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Trabzonspor-Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper lig’i bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Lider Fenerbahçe ligin namağlup ekibi Trabzonspor ile karşılaşacak. Bordo mavili ekibin 3.bölgede etkili oyuncuları var. Üçlü defans sistemi ile Fenerbahçe rakiplerine çok fazla pozisyon imkanı veriyor. Kazandıkları Giresun ve Kasımpaşa maçlarında bunları gördük. Trabzonspor bu açıkları değerlendirir. Oyun sistemi ve disiplinine daha çok güvendiğim için ev sahibi kazanır diyorum.

B.Leverkusen-Bayern Münih: Maç Sonucu 2

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı B. Leverkusen-Bayern Münih mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

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Haftanın en heyecanlı mücadelesinde ikinci sıradaki Leverkusen, lider B. Münih’i konuk edecek. Son 3 maçını da kazanan Leverkusen’de Florian Wirtz, eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. 18 yaşındaki genç yıldız, 3 maçta 3 gol-2 asistle oynadı. Bayern Münih ise E. Frankfurt karşısında şok bir yenilgi aldı. Aralık 2019’dan bu yana ilk defa evlerinde kaybettiler. Üst üste 2 defa yenilmezler ama Leverkusen’in de kolay bir şekilde teslim olacağını düşünmüyorum. Bol gollü, keyifli bir maç izleriz.

Juventus-AS Roma: 2.5 Üst

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Juventus-AS Roma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada 2.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Juventus, beklediğim gibi kazanma serisine girdi. Özellikle Chelsea ve derbideki Torino galibiyetleri öz güven anlamında çok değerliydi. Roma’da Abraham’ın eksikliği ofansif oyunda hissedilir. Ayrıca Lazio maçında olduğu gibi Roma’nın yüksek tansiyonlu maçlarla tecrübe eksikliği yaşaması muhtemel. Yine de Mourinho’nun taktiksel olarak ön plana çıkabileceği bir maç izleyebiliriz. Bu zorlu mücadelede en iyi tercih orta skor bahsi olacaktır. Tavsiyem, TGS 2,3 olacak.

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