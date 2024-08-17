Günün En Çok Oynanan Maçları (17 Ağustos 2024)

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Göztepe - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Göztepe - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %59’u Fenerbahçe’nin 90 dakika sonunda galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Tercihi: Handikaplı Maç Sonucu (Ev Sahibi:1): 2

Göztepe'nin ateşli taraftarının olumlu anlamda katkısıyla, haftanın en renkli maçlarından birini izleyeceğimizi öngörüyorum. Göztepe ligin ilk maçında Antalya deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken özellikle defans hattında sıkıntılar yaşadı. Teknik direktör Stoilov'un Fenerbahçe'ye karşı Antalyaspor'a karşı olduğu gibi çift santraforla (Romulo - Kubilay) çıkma ihtimalini kuvvetli görmüyorum. Seyirci desteğini arkasına alan "dirençli" bir 11 tercih edecektir. Antalyaspor karşısında izlediğim Göztepe, evinde de olsa Fenerbahçe'yi mağlup edebileceği izlenimi vermese de her maçın hikayesi farklıdır. Şampiyonlar Ligi yolundan çıkmak Fenerbahçe için kesinlikle hayal kırıklığı. Lille karşısında girilen gol pozisyonları ise bir anlamda teselli ikramiyesi oldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve taraftarına kendisini affettirme motivasyonuyla farklı kazanması benim için sürpriz olmayacak.

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Ipswich Town - Liverpool: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Ipswich Town - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli Yazarı Barış Keklik’in Tercihi: 2.5 Üst

Geçtiğimiz sezon Championship’i ikinci sırada tamamlayan ve ligin en çok gol atan takımı olan Ipswich Town, 22 yıl aradan sonra Premier Lig’e geri döndü. Kiralık olarak kadrosunda oynattığı Omari Hutchinson’ın bonservisini aldılar. Kaleyi Muric ile güçlendirip stopere Hull City ile büyük gelişme gösteren Greaves’i ardından da Manchester City’nin genç golcüsü Liam Delap’ı kadroya katarak her mevkide güçlendiler. Liverpool’da ise yeni bir dönemin başlangıcı. Uzun bir aradan sonra teknik direktör değişti. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Kadrolarına henüz bir ekleme yapmasalar da rakiplerine kıyasla çok daha güçlüler. Sezonun kendileri adına ilk maçında iki ekipten de yüksek tempo bekliyorum. Önerim, 2.5 gol bareminin aşılacağı yönünde olacak.

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Valencia - Barcelona: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Valencia - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %67’si maçtan Barcelona’nın galibiyetle ayrılacağına inanıyor.

Misli Editörü Sezer Kenar’ın Tercihi: Maç Sonucu 2

La Liga’nın ilk haftasındaki önemli maçlarından birinde Valencia evinde Barcelona’yı konuk ediyor. Yarasalar, geçen sezonu orta sıralarda bitirmişti. Bu sezon da hazırlık maçlarında pek de istedikleri sonuçları alamadılar. Transfer dönemini de sessiz geçirdiler. Hansi Flick’i takımın başına getiren Barcelona ise hazırlık maçında Real Madrid’i yenerken; Man. City ve Milan ile berabere kaldı. Monaco’ya ise kaybetti. Dani Olmo’yu kadrosuna katan Barça, on numara pozisyona oldukça iyi bir hamle yaptı. Girona’dan da genç forvet Pau Victor kadroya dahil oldu. Valencia deplasmanları genel olarak zor olsa da Barcelona’dan sezona iyi bir başlangıç bekliyorum. Katalanların galibiyetini önereceğim.

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