Günün En Çok Oynanan Maçları (16 Haziran 2024)

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Polonya - Hollanda: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Polonya – Hollanda mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %25’i karşılaşmanın Hollanda’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Özkan Öztürk’ün Tercihi: Maç Sonucu 2

Polonya, EURO 2024 bileti alırken zorlandı. Play-off yolundan geldiler. Her pozisyonda kaliteli ayakları var ama bunu oyuna çok yansıtamıyorlar. Kale konusunda yıllardır bir problemleri yok. Savunmada Kiwior, kanatta Zalewski, orta alanda Zielinski ve forvette Lewandowski. Ama Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçında iki forvet Swiderski ve Lewandowski sakatlanıp çıktılar. İki oyuncu da bu maçta yok. Piatek ve Urbanski oynayacaktır. Hollanda, kadro kalitesi olarak geçtiğimiz yılların gerisinde. Takımın lideri Van Dijk. Dumfries ve Xavi Simons’un performansları biraz belirleyici olacaktır. Depay ve Gakpo uyumu da maçın rotasını çizecektir. Hollanda’nın Polonya karşısında zorlansa da kazanacağını düşünüyorum.

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Slovenya - Danimarka: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Slovenya - Danimarka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %25’i karşılaşmada Danimarka’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: Toplam Gol 2-3

Slovenya 2000'den sonra ilk kez Avrupa şampiyonasında mücadele edecek. Elemelerde bugünkü rakibi Danimarka'nın ardından ikinci sırada bitirdiler. Hazırlık maçlarında Malta sürprizi hariç iyi bir oyun sergilediler. Sesko için vitrine çıkma zamanı. Danimarka grubu iki yenilgiyle bitirdi ancak son hazırlık maçlarını rahat kazandı. Daramy, Nelsson ve Skov'un kadroda olmaması sorun olsa da halen kadro olarak kaliteli bir oyuncu grubuna sahipler. Slovenya'nın tarihine Danimarka'ya karşı galibiyeti yok. Danimarka'yı galibiyete daha yakın görüyorum ancak gol bahsi daha mantıklı geliyor.

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Sırbistan - İngiltere: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Sırbistan – İngiltere mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %38’i karşılaşmada İngiltere’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Mert Artun’un Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Bir turnuvaya daha favori olarak geliyor İngilizler ancak son hazırlık maçında Wembley’de alınan 1-0’lık İzlanda yenilgisi ve verilen pozisyonlar biraz moral bozdu ve alarm konumuna geçirdi takımı diye düşünüyorum. Takım tam kadro hazırlanıyor. Stones da idmana çıktı, Luke Shaw sakatlığını atlattı ancak maç eksiği var. Sol bekte Trippier oynayacak yüksek ihtimalle. Sırplar da inişli çıkışlı bir grafik sergiledi son hazırlık maçlarında, İsveç’i 3-0 ile geçtiler ancak Avusturya’ya 2-1 kaybettiler. Elemelerdeki ve sonrasındaki tüm maçlarda gol atmayı başardı Sırbistan. Bu sezonu Suudi Arabistan liginde geçiren Fulham’ın eski golcüsü Mitrovic oldukça formda. Dusan Tadic de takımın lideri. Ben formsuz İngiltere’nin zorlanacağını düşünüyorum, gollü bir beraberlik çıkabilir bu maçtan. Tercihimi iki ekibin de gol bulmasından yana kullanıyorum.

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