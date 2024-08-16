Günün En Çok Oynanan Maçları (16 Ağustos 2024)

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Konyaspor – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Konyaspor – Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %51’i karşılaşmadan Galatasaray’ın galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Oyuncu Kart Görür: Adil Demirbağ

Hem Konyaspor hem de Galatasaray, Süper Lig'de açılış maçlarını geriden gelip ve yeni transferlerin golleriyle kazandı. Galatasaray'da 90'da galibiyet golünü atan Michy Batshuayi yine yedek bekler ama Konyaspor'da Kasımpaşa karşısında geri dönüşün fitilini ateşleyen Danijel Aleksic'i bu kez ilk 11'de görebiliriz... Galatasaray'da Davinson Sanchez (sakat), Sergio Oliveira ve Wilfried Zaha deplasman kafilesinde yer almadı. TD Okan Buruk'un yeni transferler Elias Jelert (sağ bek) ve Gabriel Sara'yı (8 numara) ilk 11'de başlatması bekleniyor... Konyaspor'un iç saha ve seyirci artısı olacaktır ama oyunun hâkimi de Galatasaray olacaktır. Mauro Icardi'yi durdurma konusunda Adil Demirbağ bana güven vermiyor. Zaten sakar bir stoper. Geçen sezon İstanbul'daki maçta da kart görmüştü. Bu maçı da boş geçmez.

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Le Havre – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Le Havre – Paris Saint Germain kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %45’i karşılaşmadan Paris Saint Germain’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Tuna Yurdakul’un Tercihi: Deplasman 1.5 Üst

Mbappe'siz Paris temsilcisinin ilk maçı. Hücum hattına transfer yapılmamasına rağmen Fransa Ligi için halen yeterli olduğunu düşünüyorum. Gonçalo Ramos, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kolo Muani gibi isimlerin etkili olabileceği bir maç. PSG'nin en az 2 gol atacağını düşünüyorum. İlk tercihim dep 1,5 üst. 2 gol atan PSG kazanır söylemlerinin de arkasındayım. Alternatif olarak 1,5 üst ve MS 2 denenir.

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Manchester United – Fulham: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Manchester United – Fulham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %58’i karşılaşmadan Manchester United’ın galip çıkacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Mert Artun’un Tercihi: 2.5 Üst

Premier Lig’de sezonun açılış maçı Old Trafford’da. Geçen hafta sonu City önünde Community Shield maçında fena oynamadı Manchester United ancak savunmadaki dengezislik ve sakatlıklar devam ediyor. Yeni transfer Leny Yoro hazırlık döneminde sakatlandı ve henüz forma giyebilecek durumda değil. Luke Shaw, Lindelöf ve Malacia da bu maça yetişemeyecek gibi duruyor. Konuk ekip orta sahanın yıldızı Palhinha’yı kaybetti yaz döneminde. Kaptan Tosin de Chelsea’ye gitti. Arsenal’in eski 10 numarası Emile Smith-Rowe’a döktü oradan gelen parayı. Tüm hazırlık maçlarında gol attı Fulham, Manu da evinde ilk maçta istekli ve atak oynayacaktır. Gollü bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum ve tercihimi en az 3 gol olurdan yana kullanıyorum.

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