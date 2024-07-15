Günün En Çok Oynanan Maçları (15 Temmuz 2024)

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Hammarby – Göteborg: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Hammarby – Göteborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %20’si karşılaşmada Hammarby’nin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi: Maç Sonucu 1

Hammarby son dönemde oldukça iyi performanslar sergiliyor ve Nahir Besara’nın muhteşem formu takıma adeta seviye atlattı. Göteborg kendini son sıradan kurtardı fakat hala dengesiz oyunu çok ama çok tehlikeli. Hammarby’nin evinde sergilediği oyun bu maçı kazanmaya yetecektir.

Halmstads BK – AIK Solna: 2.5 Üst

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Halmstads BK – AIK Solna kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %18’i karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Aykut Aydın’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

İki takım da özellikle orta saha oyuncularından aldıkları gol katkısıyla dikkat çekiyor. Özellikle AIK Solna, Pittas, Modesto, Celina orta sahasının formuna güvenirken Halmstads’da Mohammed’in performansı etkileyici. İki takım da gol atar diyorum.

Haka – Tampereen: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Haka – Tampereen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %16’sı karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Görkem Tezer’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren ve aynı zamanda şampiyonluk grubundaki yerlerini sağlamlaştırmak isteyen iki güçlü takımın mücadelesinde, daha kaliteli isimlere sahip olan Tampereen maçın favorisi olarak ön plana çıkıyor. Ancak ev sahibi Haka'da ligin tehlikeli takımlarından biri. Onların da şampiyonluk iddiası devam ediyor olmasına rağmen onlar adına en gerçekçi hedefin şampiyon grubuna kalabilmek olacaktır. Konuk ekip bu zorlu mücadelede galibiyete yakın olan taraf olsa da sezon genelinde gol bulma konusu yaşamayan iki takımın randevusunda karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum.

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