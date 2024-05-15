Günün En Çok Oynanan Maçları (15 Mayıs 2024)

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Brighton - Chelsea: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Brighton - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %41’i Chelsea’nın deplasmanda kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Tercihi: Maç Sonucu 2.5 Üst

Brighton iç sahadaki 2 maçla sezonu kapatacak. Önce Chelsea, hafta sonu da Manchester United’I izleyeceğiz AMEX deplasmanında. 18 Şubat’ta Sheffield United’I deplasmanda 5-0 yendikten sonra oynadığı 14 resmi maçın 8 tanesinde gol atamadı Brighton ve diğerlerinde de sadece 1 gol atabildi. Oldukça kısır bir dönemden geçiyorlar. Chelsea ise tam tersine bize gollü maçlar izletiyor. Kötü başlayan sezon sakatların da iyileşmesi ile fena bitmeyecek gibi Chelsea için. Ligi yedinci bitirip Avrupa biletini alacaklar gibi. Son olarak Reece James de takıma döndü ve Forest maçında galibiyet golünün asistini yaptı. Lavia, Fofana ve Enzo Fernandez sezonu kapattı. Chilwell bu maça yetişmese bile hafta sonu kadroya girebilecek. Ev sahibinde ise Joao Pedro ve Veltman’ın maça yetişme durumu var. Son 13 Chelsea maçından sadece 1 tanesinde kalesini gole kapatabildi Brighton. Chelsea’nin de son 15 deplasman maçının 13 tanesinde iki takımdan da gol izledik. Yine ligdeki son 15 Chelsea maçının 13 tanesi 3.5 gol üstü bitti. Bu maçta da karşılıklı goller bekliyorum. En az 3 gol izleriz.

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Manchester United - Newcastle United: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Manchester United - Newcastle United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %22’si deplasman ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Tercihi: Toplam Gol 2-3

Avrupa Kupaları yarışında çok kritik bir 90 dakika. M.United, Newcastle United ve Chelsea’ye karşı daha az olan şansını son haftaya taşıma niyetinde. Ama işleri hiç kolay değil. Newcastle United rakibini evinde mağlup etmişti. Bu maçın sonucunu tahmin etmek hiç kolay değil. 2-3 gol en mantıklı seçenek gibi duruyor.

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Atalanta - Juventus: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle & Canlı Sohbet” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Atalanta - Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %23’ü maçta Atalanta’nın kazanarak kupayı almasını bekliyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Tercihi: Maç Sonucu 0

İtalya kupası finaline başkent Roma olimpiyat stadı ev sahipliği yapacak. Atalanta, İtalya Kupası finali öncesinde tüm turnuvalarda üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu final sonrası Avrupa Ligi finalinde de mücadele verecek olan Atalanta, Gasperini ile zirve sezonunu yaşıyor. Savunma oyuncusu Holm dışında önemli bir eksiği bulunmayan Atalanta, bana göre kupaya yakın olan taraf. Juventus, hafta sonu dibe vurmuş Salernitana ile 1-1 berabere kalarak vasatın altında bir performans daha sergiledi. Devam eden kötü seri takım takım uyumsuzluğu Atalanta’yı finalde avantajlı kılan unsurlar. Torino temsilcisinde tek eksik savunma oyuncusu Danilo. Atalanta, birçok açıdan kupaya daha yakın taraf olsa da tek maçlı kupa finali, beraberlik ihtimalini yükseltiyor. Aynı zamanda iki takım arasında oynanan son 6 maçta 5 kez beraberlik izledik. Beraberlik ihtimalini göze alarak yüksek orandan bu tercihe yönelmeyi mantıklı bir tercih olarak görüyorum.

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