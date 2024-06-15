Günün En Çok Oynanan Maçları (15 Haziran 2024)

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İtalya - Arnavutluk: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından İtalya – Arnavutluk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %42’si Gök Mavililer’in EURO 2024’e galibiyetle başlamasını bekliyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Tercihi: Maç Sonucu 1 ve 3.5 Alt

Son şampiyon İtalya, turnuvaya pek iyi durumda gelmiyor. Hem eksiklerin fazlalığı hem de üretim konusundaki problemleri bu turnuvada onları sıradan bir takıma dönüştürdü. Spalletti, grubun zorluğunun farkında ve bu karşılaşma turnuvada ilerlemeleri için mutlaka kazanmaları gereken bir maç durumunda. Arnavutluk, Manaj ve Muci gibi tanıdık isimlerin forma giydiği bir takım. Djimsiti, Bajrami gibi deneyimli isimleri de var fakat İtalya karşısında onlara pek şans veremeyeceğim. Atalanta'nın Avrupa Ligi'ni almasında büyük payı olan formda Scamacca'nın bu maçta da düğümü çözeceğini düşünüyorum. İtalya kazanırı, oranı artırmak için maçta 4 gol olmazla bağlıyorum.

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İspanya - Hırvatistan: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından İspanya – Hırvatistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %27’si İspanya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Bu iki ülke son 3 Avrupa Şampiyonası'nda da karşı karşıya geldi. İspanya iki, Hırvatistan'ın bir galibiyeti var. İspanya grubunu lider tamamladı. Gençleşen bir kadroları var. Hırvatistan ise tam tersine çok daha tecrübeli. İspanya'yı galibiyete daha yakın görsem de iki takımdan da skor bekliyorum.

Macaristan - İsviçre: Maç Sonucu 2.5 Gol Üstü

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Macaristan – İsviçre mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %12’si 2.5 Üst seçeneğini tercih ediyor.

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Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Toplam Kart Sayısı 3.5 Üst

Elemeleri Sırbistan'ın önünde lider bitiren Macaristan, hazırlık aşamasında da oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmasını bildi. Bize karşı (Türkiye) Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmışlardı... İsviçre ise Romanya'nın arkasında kalarak kupa bileti almıştı. 10 grup eleme maçının 5'inde sahadan beraberlikle ayrılmışlardı. Beraberliğe yatkınlıkları hazırlık maçlarında da devam etti, mart ayından turnuvaya kadar 4 hazırlık maçı oynayıp 2'sinde berabere kaldılar... Macaristan'da Szoboslai'nin soru işareti kalmadı; oynayacak. Callum Styles şüpheli... İsviçre'de ise Breel Embolo ve Denis Zakaria belirsiz. Hatta Steven Zuber için de maç saatini bekleyeceğiz. Orta alanın merkezinde "Granit Xhaka & Remo Freuler" ikilisini, hücumun merkezinde Zeki Amdouni'yi izleyeceğiz... Orta alan mücadelelerinin yoğun olduğu, iki takımın birbirine üstünlük kurmakta çoğu zaman zorlanacağı, zaman zaman sertliklerin de yaşanacağı bir maç bekliyorum. İsviçre'nin iddaa oranında işaret ettiği kadar da favori olmadığını düşünüyorum. ŞL finalini de yöneten Slavko Vincic kartına en az 4 kez başvuracaktır.

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