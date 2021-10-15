Günün En Çok Oynanan Maçları (15 Ekim)

Haberin Devamı

İlandır

Başakşehir – Beşiktaş Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Başakşehir – Beşiktaş karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %37’si Siyah Beyazlılardan galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Başakşehir yeni hocası Emre Belözoğlu ile iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir. Beşiktaş ise sakatların da dönmesiyle bu maçı kazanmak isteyecektir. Ben bu maçta iki takımdan da skora katkı vermesini bekliyorum.

Paris Saint Germain – Angers Maç Sonucu 1

İddaa programı Cuma bülteninde yoğun ilgi gösterilen maçlardan PSG – Angers karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

PSG'nin çok fazla oyuncusu milli takımlarına gitti ve aralarında çok uzun süreli yolculuk yapanlar da var. Bu tip durumlardan sonra PSG, dirençli rakiplere karşı zorlanabiliyor. Angers de ligin 4. sırasında ve kötü gidişe Metz'i yenerek son verip milli araya moralli girdiler. PSG'nin kazanma ihtimali yüksek duruyor ama Angers'nin zorluk çıkarması da muhtemel. Karşılıklı gol VAR tercihi ideal önerim. İlk yarı '2' ve İY/MS 2/1 seçimleri de sürpriz önerilerim.

Haberin Devamı

Hoffenheim – Köln 2.5 Gol Üstü

Almanya Bundesliga’da haftanın açılış karşılaşması Hoffenheim – Köln mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %19’u gollü bir maç beklentisinde.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Köln sezona çok iyi başladı ve yedi maç sonunda henüz bir mağlubiyeti var. Teknik Direktör Stefffen Baumgart'in dokunuşu bir hayli etkili oldu. Hoffenheim deplasmanı öncesi bu sezonun en iyi isimlerinden biri olan Ellyes Shkiri'nin sakat olması teknik ekibi üzdü. Hoffenheim ise geçen sezonu hatırlatan inişli çıkışlı bir grafik çiziyor yine. Bundesliga'da son 10 maçtır kaybetmediği, hatta son 6 maçta yendiği bir rakibi ağırlıyor. Bu maça dair benim ilk beklentim yine de karşılıklı goller.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...