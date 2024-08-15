Günün En Çok Oynanan Maçları (15 Ağustos 2024)

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Rapid Wien - Trabzonspor: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Rapid Wien - Trabzonspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %49’u karşılaşmanın ev sahibi ekibin galibiyetiyle biteceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Ev Sahibi 1.5 Üst

Abdullah Avcı takımları rakibe çok pozisyon vermez, sezon başı itibariyle Trabzonspor bu açıdan sınıfta kalan bir performans ortaya koyuyor. Ruzomberok geçilirken de böyleydi, Sivas deplasmanında da durum değişmedi. 4 resmi maçta Uğurcan Çakır 22 şuta maruz kaldı, 21'ini çıkardı ama yediği tek gol nedeniyle Avusturya'daki rövanşa Rapid Wien 1-0'ın avantajıyla çıkacak... Trabzonspor'a beraberlik yetseydi Avcı oyunu çok güzel soğuturdu ama tur için 1 değil, 90 dakika içinde en az 2 gol şart. Bordo-mavili ekibin hücumu daha çok düşünecek olması Rapid Wien'in işine gelecektir. Bir önceki turda benzer senaryoda Wisla'ya 6 attılar. Şimdi o kadar abartı bir skor görmeyiz ama buldukları fırsatları değerlendirmekte sıkıntı yaşamayacaklardır. En az 2 gol atarlar.

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Ajax - Panathinaikos: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Ajax – Panathinaikos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %46’sı karşılaşmanın ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Tercihi: 2.5 Alt

Farioli'nin Ajax'ı, Yunanistan deplasmanında oyunu kontrol ederek başlayıp 28. dakikada golü buldu ve sonrasında rakibi bozan futboluyla skoru koruyarak maçı kazanmasını bildi. Rövanşta da oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyecekler ve Farioli'nin bu tip kritik maçlarda takımına çok iyi savunma yaptırdığını da biliyoruz. İlk maçta olduğu gibi rövanştan da 3 gol çıkma ihtimalini düşük görüyorum.

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Cercle Brugge - Molde FK: 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Cercle Brugge – Molde FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %32’si tercihini 2.5 Üst seçeneğinden yana kullanıyor.

Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: 2.5 Üst

Norveç'te oynadığı ilk maçta savunmada dağılan Cercle Brugge mücadeleyi 3-0 kaybederek tur için şansını zorlaştırdı. Taraftarı önünde hedefinden kopmamaları için rakibini en az 4 farklı bir skorla yenmesi gerekiyor. Bu sezon özellikle kaliteli bir kadro kuran Belçika temsilcisi iç saha avantajıyla bütün riskleri alarak başlayacaklardır. Molde ise ilk maçta etkili futboluyla haklı bir galibiyet elde etti. Kadro olarak hücum futbolunu seven Erling Moe'nin öğrencileri tur şansını elinde tutabilmek için baskılı bir futbol ortaya koyacaktır. Hücumda etkili isimleri bulunan iki ekip açık futbollarıyla 2.5 Gol barajını aşar.

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