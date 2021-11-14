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Günün En Çok Oynanan Maçları (14 Kasım)

#Misli.Com#İddaa#Popüler Maçlar
Günün En Çok Oynanan Maçları (14 Kasım)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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Hırvatistan-Rusya: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu bülteninde günün öne çıkan maçı Hırvatistan-Rusya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Grup liderliği maçı... Kazanan, direkt Dünya Kupası bileti alacak! 3 gün önce Hırvatistan da, Rusya da rakiplerine acımadı ve iki ekip de 6 farklı bir galibiyete imza attılar. Split’teki kritik kapışmada ev sahibi ekip bir adım önde ancak Rusya’nın tıpkı Luzhniki’deki mücadele gibi topu rakibe verip arkasında durmayı tercih edeceği düşüncesindeyim. Bu da Hırvatlar’ın daha fazla pozisyona giren taraf ve daha çok korner atmasını sağlayabilir özellikle. İlk kapışmada da kornerlerde 6-3 Hırvatlar kazanmıştı. Bu maçta da Hırvatlar’ın özellikle ilk devrede daha çok korner atacağını düşünüyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları (14 Kasım)

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Portekiz-Sırbistan: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu bülteninde günün öne çıkan maçı Portekiz-Sırbistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Grup liderliği maçı... Kazanan, direkt Dünya Kupası bileti alacak! 3 gün önce Hırvatistan da, Rusya da rakiplerine acımadı ve iki ekip de 6 farklı bir galibiyete imza attılar. Split’teki kritik kapışmada ev sahibi ekip bir adım önde ancak Rusya’nın tıpkı Luzhniki’deki mücadele gibi topu rakibe verip arkasında durmayı tercih edeceği düşüncesindeyim. Bu da Hırvatlar’ın daha fazla pozisyona giren taraf ve daha çok korner atmasını sağlayabilir özellikle. İlk kapışmada da kornerlerde 6-3 Hırvatlar kazanmıştı. Bu maçta da Hırvatlar’ın özellikle ilk devrede daha çok korner atacağını düşünüyorum.

Günün En Çok Oynanan Maçları (14 Kasım)

İspanya-İsveç: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu bülteninde günün öne çıkan maçı İspanya-İsveç mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada İspanya’nın kazanacağını düşünüyor. 

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

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Yunanistan deplasmanında Sarabia'nın tek golüyle kazanarak dönen İspanyollar, deplasmanda Gürcistan'a yenilerek sürpriz şekilde liderliği bırakan İsveç'i konuk edecek.Luis Enrique'nin öğrencileri, İsveç'in güzel ikramını reddetmeyip kupaya direkt katılmak için liderliği bırakmazlar. Aynı zamanda kartlı bir maç olur, hakem Alman Felix Brych.

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