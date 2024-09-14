Günün En Çok Oynanan Maçları (14 Eylül 2024)

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Galatasaray - Rizespor: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Galatasaray – Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %39’u Galatasaray’ın galip gelmesini bekliyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Y.Boys'a elendikten sonra transferlerin de gecikmesiyle birlikte kaos ortamının içine girdi. Bu süreçten takımın ne kadar etkilendiğini ilk maç olan Rizespor karşılaşmasında göreceğiz. Milli maç arası öncesinde Galatasaray oynadığı 3 maçın tamamını kazanarak Okan hoca yönetiminde bu sorunlardan uzak kaldığını göstermişti. Sarı-Kırmızılı takımda Mauro İcardi ve Sanches sakatlıkları nedeniyle yok. Osimhen'in kadroda yer alabilir ama büyük ihtimalle maça hücum hattında Batshuayi başlayacaktır. Rizespor evinde Fenerbahçe karşısımda 5-0'lık yenilginin ardından Kasımpaşa engeline de takıldı. İki takımın da gol bulacağı bir 90 dakika izleriz.

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Real Sociedad - Real Madrid: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Real Sociedad - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %59’u Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Tercihi: Kylian Mbappe Gol Atar veya Asist Yapar

La Liga’da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Real Madrid, Real Sociedad karşısında kazanmak zorunda. Carlo Ancelotti Vinicius JR, Rodrygo ve Endrick’in milli takım dönüşü takıma yeni katıldıklarını ve maça yeteri kadar hazırlanamadıklarını söyledi. Özellikle Vinicius JR’un 11 başlamama ihtimaliden dolayı Mbappe’nin skora gol ya da asist katkısı yapması gerektiğini düşünüyorum. Mbappe gol ya da asist yapar tercihi mantıklı gözüküyor.

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Paris Saint Germain - Stade Brest 29: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan öne çıkan maçlarından Paris Saint Germain - Stade Brest 29 mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %37’si Paris Saint Germain galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: Maç Sonucu 1 ve 2.5 Üst

Sezona 3’te 3 ile başlayan PSG şimdiden liderliği almış durumda. Başkent ekibinde milli takım arasında sakatlanan Zaire Emery’nin bu maçta oynaması zor. Vitinha’nın durumu da belirsiz. Ramos ve Kimbempe de kadroda olmayacak. Donnarumma’nın eşi doğum yaptı ve bu maçta olmama durumu söz konusu. İlk iki maçını kaybeden Brest, ligin zayıf takımlarından Saint Etienne’e karşı bu sezon ilk kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Konuk takımda Lees Melou ve Locko sakat. Paris kazanır ve gollü bir mücadele olur bence.

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