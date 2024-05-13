Günün En Çok Oynanan Maçları (13 Mayıs 2024)

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Barcelona – Real Sociedad: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Barcelona – Real Sociedad mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %30’u karşılaşmada Barcelona’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tercihi: Deplasman İlk Yarı 0.5 Alt

Barcelona tıpkı Real Madrid deplasmanında olduğu gibi Girona deplasmanında da ona geçtiği maçı verdi. İkinci sırayı da Girona’ya kaptırmış oldu. Yine de iç sahada iyi bir ivme yakaladılar. Xavi’nin kalma kararı sonrasında takımın kalan maçlara da motive çıkacağını düşünüyorum. Sociedad ise Las Palmas’ı yendi ancak son dönemde çok da tat veren bir futbol oynamıyorlar. Kadrolarına oranla istikrarsız bir görüntü çiziyorlar. Bu sezonki ilk maçı Barcelona deplasmanda tek golle kazanmıştı. Bu maçın da çok yüksek tempoda geçmesini beklemiyorum. Özellikle ilk yarı daha kontrollü olacaktır. İlk 45 dakikada gol gelecekse ev sahibinden gelir, Sociedad’ın gol bulacağını sanmıyorum.

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Aston Villa – Liverpool: Maç Sonucu 2

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Aston Villa – Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %36’sı karşılaşmada Liverpool’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Barış Keklik’in Tercihi: 2.5 Üst

Geçtiğimiz günlerde şampiyonluk ihtimalini sıfıra düşüren Liverpool, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Aston Villa deplasmanına gidiyor. Liverpool adına artık herhangibir hedef kalmadı. Aston Villa ise kalan iki maçından birini kazandığı takdirde ligi Tottenham'ın önünde dördüncü sırada bitirecek. Bu maçtan sonra Crystal Palace deplasmanına gidecekler ve güncel form durumlarına bakılırsa Palace, ligin en tehlikeli takımlarından biri. Bu nedenle Aston Villa bu maçta reaksiyon göstermek zorunda. Liverpool'un açık oyunuyla birlikte en az üç gol izleyeceğimizi düşünüyorum.

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Club Brugge – U S-Gilloise: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Club Brugge – U S-Gilloise mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %28’i karşılaşmada Club Brugge’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: 2.5 Üst

Şampiyonluk Grubu’na muhteşem bir giriş yapan Club Brugge oynadığı son 6 maçını kazanıp çok iyi bir seri yakaladı. Takım olarak formda olan ev sahibi ekip taraftarı önünde iç saha avantajıyla baskı gücü yüksek bir futbolla başlayarak yoluna kayıpsız olarak devam edeceklerdir. U S-Gilloise ise hafta arası Belçika Kupası Finalinde Antwerp karşısında 1-0 kazandı. Kupayı müzesine götüren konuk ekip gelecek sezon Avrupa Ligi maçlarına katılma hakkı elde etti. Ligde liderlik mücadelesi veren konuk ekip bu moralle baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. Bu karşılaşmada hücum yönü yüksek iki ekip kazanmak adına ileri uçta açık futbollarıyla 2.5 Gol Üstü barajını aşar.

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