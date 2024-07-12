Günün En Çok Oynanan Maçları (12 Temmuz 2024)

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Shanghai Port - Beijing Guoan: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Shanghai Port - Beijing Guoan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %11’i ev sahibinin 3 puanı alacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 1 + 1.5 Üst

Son 5 maçlık rekabet geçmişine baktığımızda eşitlik söz konusu. 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik var. Ancak Shanghai Port inanılmaz bir sezon geçiriyor. Hiç yenilmediler ve üst üste 11 haftadır kazanıyorlar. Yine galip gelmelerini bekliyorum. Kazanırken de oranı yükseltmek adına 1.5 Üst bahsini ekleyebiliriz.

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Sarpsborg 08 - Rosenborg: 3.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Sarpsborg 08 – Rosenborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %8’i maçta en az 4 gol çıkacağına inanıyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Her iki takımın da son maçlarında galibiyet alması bu maçın çok daha zor geçeceğinin habercisi. İki takım da savunmasının sıkıntılarını çok net bir şekilde çekiyor. Sarpsborg ligin kalesinde en çok gol gören takımı ve onun takipçilerinden biri Rosenborg. Her iki takımın da sorunlu savunması ve kazanma ihtiyaçları karşılıklı gol getirecektir.

Türkiye (K) - İsviçre (K): 2.5 Üst

Misli’de tek maç seçeneğiyle yer alan günün öne çıkan maçlarından Türkiye (K) - İsviçre (K) mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %38’i maçta 2.5 gol barajının aşılmasını bekliyor.

Misli Yazarı Sezer Kenar’ın Tercihi: 2.5 Üst

Millilerimiz gruptaki son iç saha maçına çıkıyor. Evimizde oynadığımız 2 maçı da kazanmıştık ancak lider İsviçre’de oldukça zor bir rakip. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybetmiştik. İsviçre ise Macaristan karşısında sürpriz puan kaybı yaşadı ve bu maç onlar adına da önem taşıyor. İlk maç gibi yine gollü bir maç izleriz.

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