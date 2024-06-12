Günün En Çok Oynanan Maçları (12 Haziran 2024)

Haberin Devamı

İlandır

İşte günün popüler maçları...

Fenerbahçe - Anadolu Efes: İlk Yarı Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Fenerbahçe - Anadolu Efes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %16’sı Fenerbahçe’nin ilk yarı galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Evren İçener’in Tercihi: Handikaplı Maç Sonucu (Deplasman:9.5): 2

Final serisinde Fenerbahçe 2-1 önde. 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak. İlk 2 maçta sönük bir Anadolu Efes performansı vardı. Son maçta Anadolu Efes koçu Mijatovic, Clyburn'ü oynatmadı. Derek Wills'in skorer oyunuyla Fenerbahçe'ye karşı dirençli oynadılar ve son topu da Larkin ile kullanarak galibiyete uzandılar. Maçta tüm biletler satıldı. Son maçta Fenerbahçe beklentilerin altında kaldı. Bu kez daha agresif bir Fenerbahçe oyunu beklenebilir ancak diğer tarafta da Derek Wills faktörüyle Anadolu Efes ritmini bulmuş görünüyor. Yine direnç göstermelerini bekliyorum. 9.5 handikap avantajıyla Anadolu Efes tarafındayım.

Haberin Devamı

Kuopion – Haka: Maç Sonucu 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Kuopion – Haka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %20’si maçta en az 3 gol bekliyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Tercihi: Maç Sonucu 1

Kups Kuopion bu sezon Finlanda Veikkausliiga’nın lideri. Arka arkaya 4 maç kazanarak buraya geliyorlar. Haka son dönemde deplasmanlarda zorlanıyor. Lig liderinin serilerini sürdürmelerini bekliyorum. Bu maçta takılmayacaktır.

Mariehamn - Vaasan Ps: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Mariehamn - Vaasan Ps mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %19’u konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Haberin Devamı

Misli Yazarı Can Tongo’nun Tercihi: Maç Sonucu 2

Mariehamn sezonu ilk 6 sıra içerisinde bitirme hedefinde. Vaasan ligde zirve takibinde. Son maçta iç sahada Tampereen ile berabere kaldı. Bu maçta ben liderliği kovalayan Vaasan’ın deplasmanda kazanmasını bekliyorum.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!