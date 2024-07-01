Günün En Çok Oynanan Maçları (1 Temmuz 2024)

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Fransa – Belçika: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Fransa – Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %34’ü karşılaşmada Fransa’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Turnuvanın favorilerinden olan Fransa, istedikleri futbolu sergilemekte zorlandı. Özellikle ilk maçta Avusturya karşısında 1-0 kazanan Horozlar son 2 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılıp grubu ikinci olarak bitirdi. Belçika ise Slovakya önünde aldığı mağlubiyetle büyük bir şok yaşatmıştı. Ama son 2 karşılaşmada rakiplerine karşı 4 puan alan Kırmızı Şeytanlar Romanya'nın ardından Gruptan ikinci olarak çıktılar. İleri uçta Lukaku sergilediği istekli futboluna rağmen skor üretmekte büyük bir şanssızlık yaşıyor. Artık bu karşılaşmada takımını üst tura taşıyabilmek adına baskılı başlayacaktır. Hücum yönü yüksek iki ekip tempolu bir futbolla karşılıklı goller atacaktır.

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Portekiz – Slovenya: Maç Sonucu 1

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Portekiz – Slovenya kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %32’si karşılaşmada Portekiz’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi: Oyuncu kaleyi bulan şut çeker: Bruno Fernandes

Hem Slovakya (İngiltere karşısında) hem de Gürcistan (İspanya karşısında) bizlere "geçiş oyunu" oynayarak bu turnuvada gol atılabileceğini gösterdi. Ki Gürcistan, grup liderliği garanti olan ve kısmî rotasyon yapmış Portekiz'i 2-0 yenmeyi de başarmıştı... Portekiz'in bize karşı (Türkiye) çıktığı 11'le Slovenya karşısına çıkması bekleniyor. Orta alana Joao Palhinha eklenecek, savunma 4'lü olacak. Son grup maçında dinlendirilen Pepe, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva ilk 11'e dönecek... Slovenya, C Grubu'nda oynadığı 3 maçta da berabere kaldı, Danimarka'ya ikili averajda (sarı kart kuralı) geçilip grubu üçüncü sırada bitirip Portekiz'le eşleşti. Sol bek Erik Janza (sarı kart) cezalı. Süper Lig'den tanıdığımız Jure Balkovec ilk 11'de olacak. Kalede Jan Oblak, sağ bekte Zan Karnicnik, orta alanda Timi Elsnik grup aşamasında öne çıkan isimler oldu. "Andraz Sporar & Benjamin Sesko" hücum hattı şakaya gelmez... Slovakya-Gürcistan hattına geri dönüyorum. İngiltere-İspanya rakip savunmanın ortası sıkıştığı için kilidi forvetleri ile değil orta alandaki adamları ile açtı. Portekiz'de de bu işleri en iyi Bruno Fernandes yapar. Bize karşı Cristiano Ronaldo'nun pasında boş kaleye topu yuvarlamıştı. Bu sefer daha oyunun içinde, 3 grup maçını da berabere bitirmiş bir rakibi çözmek için daha aktif rolde olması şart.

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