Günün En Çok Oynanan Maçları (1 Ağustos 2024)

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Qingdao Youth Island – Cangzhou Mighty Lions: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Qingdao Youth Island – Cangzhou Mighty Lions mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %15’i karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tercihi: Karşılıklı Gol Var

İki takım da aynı puanda ve kümede kalma stresini yoğun şekilde hissediyor. Cangzhou 14 Nisan'dan bu yana ligde kazanamıyor. Quigdao ise 2 haftada 4 puan kazandıktan sonra Tianjin deplasmanında kaybetti. Taraf bahsi riskli. İki takımın da gol atması muhtemel.

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Fas OL – ABD OL: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Fas OL – ABD OL kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %11’i karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi: Toplam Gol 2-3

Fas, Arjantin’in bulunduğu grubu lider tamamladı. Hakimi’nin varlığı ile motive olmuş bir Fas izliyoruz. Amerika, mücadele gücü ile turnuvaya renk katan bir takım. Fakat Fas’ın oyun kalitesi rakibinin üzerinde. Bu durum taraf bahsinde Fas’ı avantajlı kılıyor. İki takım grup maçlarında çoğunlukla orta skorlu sonuçlarla imza attılar. Çeyrek finalde yine orta skor bahsine yönelmeyi mantıklı bir tercih olarak görüyorum.

Köln – Hamburg: 2.5 Üst

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Köln – Hamburg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %25’i karşılaşmada en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'ya veda eden Köln, sezona teknik direktör değişikliğiyle başladı. Göreve gelen Avusturyalı Gerhard Struber, takımıyla beraber iyi bir kamp dönemi geçirdi. Hamburg ise geçtiğimiz sezonu Bundesliga 2'de Play-off hattının bir basamak gerisinde tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkili bir ekip olan Hamburg, bu sezon da hücum bölgesindeki iskeleti genel olarak korudular ve orta saha bölgesine de birkaç takviyede bulundular. Sezonun açılış mücadelesinde her iki ekibin de skor katkısı vereceğini düşünüyorum. Tercihim KGV.

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