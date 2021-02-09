Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (9 Şubat 2021)

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Fenerbahçe - Başakşehir: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Kupası karşılaşması olan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %68’i karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Bu karşılaşmada elbette favori olan taraf Fenerbahçe! Başakşehir son derece formsuz ve Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı iki maçı da kaybetti. Ligin son şampiyonu artık ateş hattında ve 17.sırada…Özgüveni yerle bir olmuş, kazanmayı unutmuş ve neredeyse şalterleri indirmiş bir Başakşehir takımı var! Fenerbahçe ise Türkiye Kupası’nı kazanmayı hedeflerken alacağı galibiyetle, Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyi de biraz olsun unutturmak isteyecektir. Ancak Aykut Kocaman’ın eski takımına teknik adam olarak çıkması da maçın anlamını arttırıyor. Taraf bahsi yerine Aykut hocanın futbol planı ve Erol hocanın da ‘önce gol yememe’ üzerine kurulu sistemi ile bu maçta 4 gol çıkmaz diyorum.

Real Madrid - Getafe : Maç Sonucu 1

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Getafe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %77’si karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Real Madrid’in artık şampiyon değil, şampiyonluk yarışının içinde olması adına puan kaybına tahammülü yok! Atletico Madrid’in de sürpriz şekilde Celta ile 2-2 berabere kalmasının ardından Real’in puan farkını bugün 5’e düşürme şansı eline geçti. Tabii ki belirtelim ki Atletico’nun iki maçı eksik! Real Madrid’in bu yarışın dışında kalmamak ve Atletico’nun puan kaybını fırsata çevirmek adına Getafe karşısında 3 puana ne olursa olsun ulaşacağını düşünüyorum.

Manchester United – West Ham: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması İngiltere FA Kupası bülteninde yer alan Manchester United – West Ham United karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Everton karşısında son saniyede yedikleri golle zirve yarışında önemli bir yara aldı Manchester United… Lider City’nin bir maç eksiği olmasına karşın 5 puan gerisine düştüler. Bu yarışı bırakmayacaklardır ve FA Cup’ı da önemsediklerini görüyoruz. Manchester United’ın West Ham karşısında kazanacağı görüşündeyim.

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