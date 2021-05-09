Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (9 Mayıs 2021)

Menemenspor – Adana Demirspor Maç Sonucu 2

Misli.com’da günün en çok bahis yapılan maçı Menemenspor – Adana Demirspor karşılaşmasını kuponlarına ekleyen üyelerin %63’ü konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Menemenspor hedefine ulaştı ve ligde kaldı. Adana Demirspor 26 yıllık Süper Lig hasretine maçı kazanması halinde son verecek. Adana ekibi hiç stres yaşamadan ilk 45 dakikada üstünlüğü getiren golleri bulur ve devreyi önde kapatır.

Real Madrid – Sevilla Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Real Madrid – Sevilla karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %62’si Eflatun Beyazlılardan galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Real Madrid açısından şampiyonluk hedefi doğrultusunda son derece kritik bir müsabaka. Chelsea’ye Şampiyonlar Ligi’nde elendiler. Favorim Real olsa da Gol Var ideal bahis.

Rennes – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Fransa Ligue 1’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta PSG deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %76’sı konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Analizi

Lider Lille takibi bırakmayan PSG, şampiyonluktan vazgeçmiyor. Devler Ligi'nde Manchester City'ye elenerek final şansını kaçırdılar. Lige dönüşte oyuncular üstlerine düşen görevi yapmak için hırslı olacaktır. Şampiyonluk için umutları hala yüksek. Rennes 6 maçlık müthiş performansı sonrası Bordeaux'ya yenildi. PSG'ye çelme takmak isteyeceklerdir ama orta sahanın önemli isimleri Nzonzi ve Camavinga'nın yokluğu handikap yaratabilir. PSG kaliteli ve alternatifli kadrosuyla 3 puana yakın.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...