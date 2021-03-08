Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (8 Mart 2021)

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Konyaspor – Fenerbahçe Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %68’i konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu

Fenerbahçe, güven vermemeye devam ediyor. Sinan Gümüş ve Mesut Özil sakat. Caner Erkin yine kadroya alınmadı. Konyaspor’da Guilherme cezalı. Ev sahibi İlhan Palut yönetiminde toparlandı. Konya’da kısır bir 90 dakika olur.

Trabzonspor – Alanyaspor Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Trabzonspor – Alanyaspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si bordo mavililerin mücadeleden galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde iyi futbol oynuyor. Galibiyet halinde Galatasaray ile puan farkı 4’e düşecek. Alanyaspor, 4 maçtır kazanamıyor. İki takımda da gole yakın ayaklar var. Karşılıklı goller izleriz.

Inter – Atalanta Maç Sonucu 1

İtalya Serie A’da zirveyi yakından ilgilendiren Inter – Atalanta karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %23’ü ev sahibinin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Ligde 6 maçtır kazanan öz güvenli bir İnter var. Rakip ligin ciddiye alınması gereken en önemli takımı. Gasperini’nin tecrübesi ve elindeki uzmanlaşmış oyuncu grubu. Conte’nin öz güveni yerinde, lider ve kaliteli takımı. Taktiksel bir savaş yaşanacak. Biz bahisçiler için değerli tercih mutlak olarak gol bahisleri. Her iki takımın oyun temposu gole davetkar. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta olduğu gibi karşılıklı goller bekliyorum.

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