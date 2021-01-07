Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Ocak 2021)

Bu bir ilandır

Fenerbahçe – Alanyaspor (Maç Sonucu 1)

İddaa programında günün en çok bahis yapılan maçı Fenerbahçe – Alanyaspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Maç Analizi

Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında hata yapmayan Fenerbahçe’de Mesut Özil bombası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Transferin bitirilmesi için yoğun çaba var. Alanyaspor, Başakşehir’i 3-0 geçerek moral buldu. Zirveyi yakından ilgilendiren 90 dakikada en az 3 gol bekliyorum.

İstanbulspor – Balıkesirspor: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı İstanbulspor – Balıkesirspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i İstanbulspor galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

İstanbulspor bu maçı kazanırsa ilk devreyi ikinci sırada bitirecek. Fatih Tekke’nin ekibi son 5 maçta 13 puan aldı. Bu dönemde tek puan kaybını üç farkı yakaladıkları Bursa karşısında 73’ten sonra 3 gol yiyerek berabere kaldıkları mücadele oldu. Cihat Arslan yönetimindeki Balıkesir’in 5 maçta da galibiyeti yok. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından eksik Altınordu karşısında 0-0 kaldılar. Orta sahadan Cumali ve Serdar gibi takım savunması için önemli isimleri cezaları nedeniyle oynatamayacaklar. İstanbulspor kazanır.

Nacional Madeira – Sporting Lizbon (2)

Portekiz Liga NOS’ta Nacional Madeira ile Sporting Lizbon’un karşı karşıya geleceği ve Misli.com’dan canlı yayınlanacak maça bahis yapan Misli.com üyeleri %54’le konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Sporting Lizbon evinde Braga’yı 2-0 yenerek yoluna devam etti. Benim dikkatimi çeken ayrıntı ise gol yememeleriydi. Bildiğimiz Sporting büyük maçlarda mutlaka kalesinde gol görürdü. Portekiz Ligi’nde şampiyonluğun yolu sadece hücum değil savunmadan da geçiyor. Konuk ekip Yeşil Beyazlılarda sakat veya cezalı yok. Cabral uzun süreli sakatlıktan döndü ve Braga karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Kısacası Sporting bu maça favori olarak çıkıyor.

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