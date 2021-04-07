MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGünün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Nisan 2021)
GeriFutbol Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Nisan 2021)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 07.04.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Nisan 2021)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Nisan 2021)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş – Alanyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Alanyaspor  mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı sonrası Kasımpaşa karşısında da fırsat tepti. Sakatlıkları bulunan Hasic ve Aboubakar görev alamayacak. Ghezzal ise döndü. Alanyaspor’da Caulker ve Efecan Karaca yok. İki takımdan da goller izleriz.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Nisan 2021)

Gençlerbirliği – BB Erzurumspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Gençlerbirliği – BB Erzurumspor  mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetiminde inanılmaz işler yapıyor. Erzurumspor, Yılmaz Vural ile ilk maçında Konyaspor’a kaybetti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da kontrollü başlar. Devrede beraberlik bekliyorum.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Nisan 2021)

Bayern Münih – Paris Saint Germain : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Bayern Münih – Paris Saint Germain mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

İki takımda da eksikler var maç öncesi. Bayern'de nitelik olarak onemli eksikler var, PSG'de sayı olarak. Bayern'de Lewandowski dışında Gnabry de forma giyemeyecek sakatlığı nedeniyle. Paris cephesinde Verratti ve Icardi başta olmak üzere 9 oyuncu Münih'e getirilmedi. Ligde de liderliği kaptıran PSG'de takım ve teknik adam üzerinde ciddi bir baskı oluşmaya başladı. Bayern ise hem ligde hem Avrupa'da vites arttırdı. Lewandowski olmadan da galip gelebileceğini, zorlu Leipzig maçında gösterdi. Ben PSG karşında da Bayern'i favori görüyorum.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi