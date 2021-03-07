Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (7 Mart 2021)

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Galatasaray - Sivasspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Galatasaray - Sivasspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada Sarı-kırmızılı ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Galatasaray adına son Ankaragücü maçı istenilen gibi sonuçlanmadı. Mohammed bu maçta cezalı. Sivas dirençli bir ekip. Yine de iç sahada Galatasaray en az 2 gol bulur.

Hatayspor - Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Hatayspor – Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Hatayspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Hatayspor çok iyi bir çıkış yakaladı. Ligde son 5 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik elde ettiler. Kayserispor için Alibec’in eksikliği önemli. Ev sahibi formda ve çok daha iyi bir oyun sergiliyor. Hatayspor kazanacaktır.

Liverpool - Fulham: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Premier Lig mücadelesi olan Liverpool - Fulham karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %78’i ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Geçen sezon Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuyla tarih yazan kırmızılar, hafta içinde Chelsea’ye tek golle kaybederek iç sahada üst üste 5.yenilgiyle tarih yazıyor. Gerçekten akıl alır gibi bir düşüş değil. Sakatlıkların şüphesiz çok etkisi var ancak bu denli düşüş beklenmedik bir tablo. Şu an lider Man City ile 22 puan fark var. Fulham, düşmeme adına iyi mücadele veriyor. Hafta içinde kendi kalelerine attıkları şanssız golle Tottenham’a kaybettiler. Anfield’da zor maç. KG VAR, üst gibi seçenekler düşünülebilir.

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