Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (5 Kasım)

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Milan – Lille: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçlarından Milan - Lille karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %33'ü ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Cengiz İzmitli'nin Yorumu

Bu sezon oynadığı 11 resmi maçın hiçbirini kaybetmeyen, 10'unu kazanan Milan'da Gigi Donnarumma koronavirüs karantinasını tamamlarken; Ante Rebic de sakatlıktan geri döndü. TD Stefano Pioli yoğun fikstür nedeniyle Avrupa Ligi'nde rotasyonu tercih ediyor. Sparta Prag karşısında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu süre almamıştı ancak ligdeki Udinese deplasmanında son dakikaya kadar oyundaydı. İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in de altını koyu koyu çizelim. Koronavirüs süreci atlattı, fırtına gibi bir sezon geçiriyor. Son 5 maçta 7 golün altına imza (5 gol - 2 asist) bıraktı... Lille cephesi de ayrı bir yenilmez armada! Onların da bu sezon sahne aldığı 11 maçta yenilgileri yok, 6 defa sahadan 3 puanla ayrıldılar. Son 3 maçları gollü beraberlikle sona erdi. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve gerektiğinde Yusuf Yazıcı harika işlere imza atıyorlar. Fransız basını grup liderliği için kritik önem taşıyan bu maçta TD Christophe Galtier'in hücumun en ilerisinde Burak'a, arkasında ise Yusuf'a forma verebileceğini yazdı... İki takım da hücum gücünü ortaya koymakta sıkıntı çekmediğini gösterse de, işin savunma tarafında kusursuz olmadıkları aşikar. Karşılıklı gol ideal.

Leicester City – Braga : Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı UEFA Avrupa Ligi’nden Leicester City - Braga mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si 2.5 ÜST seçeneğini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

İki ekip de gruptaki ilk iki maçını kazandı. Grup liderliği için mücadele veren iki ekip zorlu bir mücadeleye çıkacak. Her iki ekibin de skor üreteceğini düşünüyorum. Sürprizciler için de beraberlik seçeneği ideal.

Sivasspor - Karabağ: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor - Karabağ mücadelesinde Misli.com üyelerinin %67’si mücadelenin Sivasspor kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Sivasspor, yoğun bir fikstürden geçiyor. Süper Lig’de Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Hatayspor’la da berabere kaldılar. Avrupa Ligi’nde ise Villarreal sonrası Maccabi Tel Aviv önünde de kaybederek gruba iyi başlayamadılar. Savunmadan Camara kart cezası nedeniyle yok. Qarabağ, Villarreal önünde 78’de öne geçse de üst üste yediği gollerle sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. İki takım da puan için agresif bir futbol ortaya koyacaktır. Karşılıklı goller izleriz.

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