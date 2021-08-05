Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (5 Ağustos 2021)

Galatasaray – St Johnstone Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Galatasaray – St Johnstone karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i temsilcimizden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Galatasaray’ın oyun kalitesi eski günleri aratan cinsten. PSV Eindhoven eşleşmesinde rakibin oyun dinamizmi karşısında etkisiz kalan temsilcimiz, özellikle deplasmandaki maçta çok etkisiz kaldı. Callum Davidson idaresindeki St.Johnstone, geçtiğimiz sezon üçlü savunmayla önemli işler yaptı. Yeni sezona da sadece savunma takviyeleriyle giriş yaptılar. Kadrolarında pek fark yaratacak düzeyde bir isim yok! Kalecileri Zander Clark, ayakları pek de iyi olmayan bir isim. Temsilcimiz, PSV mağlubiyetlerini de unutturmak için baskılı bir oyunla galibiyete uzanır diye düşünüyorum.

Trabzonspor – Molde Maç Sonucu 1

Avrupa’daki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor’un evinde Molde ile karşılaşacağı maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı Bordo-Mavililerin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Henüz sezon başı ancak benim bu yıl şampiyonluk yarışında iddialı olacağına inandığım ekiplerden biri Trabzonspor! İyi olan hücum hattına Gervinho ve Koita’yı dahil ederken orta sahaya Hamsik gibi uluslararası tecrübesi, yeteneği üst düzey bir ismi eklediler. Stoperde Bruno Peres ve orta saha için Dorukhan hamlesi de son derece başarılı… Ben bu sezon Trabzonspor’un Abdullah Avcı yönetiminde iyi işlere imza atacağı görüşündeyim. Molde ciddiye alınması gereken, bu tur ve sezon başı için zorlu bir rakip. Çünkü Norveç’te futbol sezonu Mayıs ayında başladı. Tam 3 aydır devam eden ligde Molde lider durumda. Maç ritmi ve temposuna sahip olmaları onlar için önemli bir artı. Trabzonspor’u tecrübeli ve iyi kadrosu ile galibiyete yakın görsem de, Molde’nin fizik olarak daha hazır olacağını göz önüne alarak iki takımın da 90 dakikada skor üretmesini bekliyorum. Karşılıklı goller izleriz.

Jablonec – Celtic Maç Sonucu 2

UEFA Avrupa Ligi bültenindeki öne çıkan maçlardan Jablonec – Celtic karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %43’ü İskoç ekibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Ange Postecoglou için Celtic hikayesi hiç de istediği gibi başlamadı. İlk 3 maçın hepsinde gol yediler, hiçbirini kazanamadılar. En acilinden sağ bek, stoper ve kaleci transferi yapmaları lazımdı. Kaleye Joe Hart takviyesi geldi. Hart, deplasman kafilesine katıldı ve Postecoglou'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek fakat benim Hart konusunda büyük soru işaretlerim var. Stopere Carl Starfelt eklendi, Hearts maçında sınıfı geçemedi. Yanına 1 adet daha stoper şart. Sağ bekte hala Anthony Ralston oynuyor. Hearts maçında gol attı tamam, ama işin savunma kısmında oldukça zayıf... Jablonec ise geçen sezonu Çekya'da 3. sırada bitirdi. 16 gollü Ivan Schranz takımdan ayrıldı. Sol beke Jaroslav Zeleny takviyesi yaptılar. TD Petr Rada'nın en güvendiği isimlerin başında "kurt golcü" Martin Dolezal geliyor. Kadroya bakınca Vladimir Jovovic dikkatimi çekti ancak bu sezon hiçbir resmi maçta görev yapmamış, sebebini de bulamadım... Celtic iyi değil ama Jablonec'in geçtiğimiz hafta sonu Mlada Boleslav karşısında 3-0 kaybetmiş olması da iyi değil. Celtic'in kötü savunma yapısı bir yana, hücumdaki isimler oldukça etkili. "Karşılıklı gol" göz kırpsa da, riske girip Celtic'in en az 2 gol atmasını deneyeceğim.

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