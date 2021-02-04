Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (4 Şubat 2021)

Bu bir ilandır

Trabzonspor – Denizlispor Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok oynanan karşılaşması Trabzonspor – Denizlispor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %68’i ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Analizi

Ocak ayına performansıyla damga vuran Trabzonspor, sezonun en güç maçlarından birini, deplasmanda Beşiktaş’ı mağlup ederek yükselişini sürdürüyor. 90 dakika genelinde de müthiş bir tempo vardı ve oyun kalitesi de hayli yüksekti. Hakan Kutlu yönetimindeki Denizli ise ilk maçta Göztepe’yi yenmeyi başarsa da, sezon genelinde deplasman performansları hiç de iç açıcı değil. Üstelik savunmada Fabiano da bu maçta cezalı! Trabzonspor’un etkili hücum silahlarıyla bu maçta da sonuca giderek 3 puanı kapmasını bekliyorum.

Belenenses – Porto Maç Sonucu 2

İddaa bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Belenenses – Porto karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %71’i konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Belenenses evinde Tondela’yı 2-0 yenince rahatlamıştı fakat Azor deplasmanında Santa Clara’ya 2-0 mağlup oldu. Formda Porto karşısında yapabilecekleri sınırlı. Tek dayanak noktaları konuk ekibin yoğun maç programı nedeniyle yorgunluk yaşaması. Pazartesi akşamı Rio Ave ile zorlu bir maç yapan Ejderhalar öncesinde de çok yoğun bir fikstüre sahipti. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak 2.5 alt seçeneğini önereceğim.

Tottenham – Chelsea 2.5 Gol Üstü

Premier Lig’de günün tek maçı Tottenham – Chelsea karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %10’u derbinin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Tottenham’ın şampiyonluk rüyası erkenden bitti.Şİmdiden liderle fark 11 puan ve aralarında 4 takım daha var. Kane’nin sakatlanması önemli derecede etkiledi. Chelsea’de Tuchel’in gelişi etkisini göstermeye başladı. Burnley maçında gayet iyi bir oyun izledik. Bu maçta ibre Chelsea’ye yakın. Aynı zamanda gollü geçer. 3.5 kart üst de banko.

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