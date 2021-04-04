Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (4 Nisan 2021)

Alanyaspor - Gençlerbirliği: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Alanyaspor - Gençlerbirliği mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Alanyaspor’da Tzavellas, Ceyhun ve Bareiro cezalı. Babacar’ın sakatlığı var. Caulker ise Covid. Gençlerbirliği’nde Ayite cezalı. İki takımdan da goller izleriz.

Kasımpaşa - Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa – Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş adım adım şampiyonluğa koşuyor! Eksikleri kim olursa olsun siyah beyazlı ekipte biri çıkıp yerini dolduruyor. Çok iştahlı, arzulular ve zirvede olmayı da sonuna kadar hak ediyorlar. Kasımpaşa’da milli takım arasında göreve Şenol Can getirildi. Aboubakar, Ghezzal ikilisinin olmaması bir handikap gibi gözükse de Beşiktaş yine de kazanır ve zirvedeki yerini sağlamlaştırır.

Başakşehir – Yeni Malatyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Başakşehir – Yeni Malatyaspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Başakşehir ateş hattında ve bu noktada olmaları ayrı bir tez konusu. Ancak son 3 maçını izlediğim Başakşehir’in şanssız ve son vuruşlarda başarısız olduğu da bir gerçek. Beşiktaş’a çok iyi direndiler, Denizli deplasmanında ise çok net pozisyonları gole çeviremediler. Malatya karşısında kazanıp nefes alırlar.

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