Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (4 Mart 2021)

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Fenerbahçe – Antalyaspor Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Fenerbahçe – Antalyaspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Galatasaray’ın yenilmesi sonrası Fenerbahçe için zirveyle farkı kapatma adına önemli bir 90 dakika. Ersun Yanal, Antalyaspor ile eski takımına rakip olacak. Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş cezalı. Fenerbahçe’nin zor da olsa kazanmasını bekliyorum.

Liverpool – Chelsea Maç Sonucu 1

İngiltere Premier Lig’de günün son maçı Liverpool – Chelsea karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %21’i ev sahibi Kırmızıların kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Chelsea takım savunmasını son derece başarılı uygulayan bir ekip. Tuchel yönetiminde çıktıkları son 7 maçın 6’sı 2.5 gol altı şeklinde tamamlandı. Hafta sonunda Manchester United ile 0-0 berabere kaldılar. Benzer bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Liverpool’un da formsuz olması nedeniyle az gollü bir 90 dakika olacağı görüşündeyim.

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