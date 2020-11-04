Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (4 Kasım)

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Başakşehir – Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Başakşehir – Manchester United karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %55’i konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Başakşehir sezon başındaki vasat altı görüntüsünden kurtuldu. Geçtiğimiz hafta Paris maçında ne kadar rekabetçi olabildiğini gösterdi. Hafta sonunda Konya önünde de 2-1 kazandı. Manchester United büyük favori olsa da Gol Var isabetli bir tercih olacaktır.

Leipzig – Paris Saint Germain: 2.5 Gol Üstü

Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde Leipzig ile PSG karşı karşıya gelirken bu karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %22’si maçın gollü geçeceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

PSG maçın favorisi olsa da takım savunmasında açık verdikleri aşikar... Başakşehir karşısında kalelerinde çok fazla pozisyon verdiler ve temsilcimiz birçok net fırsat bulsa da bunları değerlendiremedi. Leipzig 3.bölgede daha etkili, skor üretebilen bir ekip. Manchester United karşısında aldıkları farklı yenilgi onlar için bu maçın önemini daha da arttırdı. İki ekibin de skora katkı vereceği bir 90 dakika olacaktır.

Chelsea – Rennes: Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Chelsea – Rennes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u İngilizlerin galibiyetinden yana.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Chelsea, Frank Lampard yönetiminde iyi sinyaller veriyor. Kaleyi de Mendy’e emanet ettiklerinden beri gol yemiyorlar. Hücumda fazlasıyla alternatifli bir kadroya sahipler. Hakim Ziyech ilk iki maçında da fileleri havalandırdı. Bu maçı da ilk yarıdan kazanırlar.

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