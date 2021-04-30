Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (30 Nisan 2021)

Southampton – Leicester City Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün en çok oynanan maçı Southampton – Leicester City karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %38’i konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Southampton ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybetti. Fakat bu karşılaşmaların dördünde Southampton rakip kaleye gol atmayı başardı ve karşılıklı gollere imza atıldı. Favori Leicester olsa da 90 dakika içinde iki takımın da skora katkı vereceği kanaatindeyim.

Werder Bremen – Leipzig Maç Sonucu 2

Almanya Kupası Yarı Final mücadelesi Werder Bremen – Leipzig karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %35’i konuk ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Fatih Demireli’nin Yorumu

İki takımda da hafta oldukça hareketli geçti. Bremen'de Teknik Direktör Florian Kohfeldt ile "devam" kararı çıktı, ancak Leipzig karşısında iyi oyun yanında iyi skor da bekleniyor yönetim tarafından. Aksi taktirde bu karar haftaya değişebilir. Diğer tarafta Leipzig'te Teknik Direktör Julian Nagelsmann ile yolların ayrılacağı, genç çalıştırıcının Bayern'e gideceği açıklandı. Yerine Salzburg'tan Jesse Marsch'in göreve geleceği de açıklandı. Saha içine dönersek, zor bir dönemden geçen Bremen'in, Leipzig karşısında varlık göstermesinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Beklentim Leipzig'in kazanıp, adını finale yazdırması.

Marsilya – Strasbourg Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı izleyebileceğiniz Marsilya – Strasbourg karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Maç Analizi

Marsilya'nın, Sampaoli yönetimindeki yükselişi Reims deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle sürdü. Avrupa şanslarını sürdürüyorlar. Strasbourg ise gol konusunda güvendiğim takımlardan biri çünkü genel olarak ofansif oyunu tercih ediyorlar. Son 5 maçında da karşılıklı gol atılan Strasbourg burada da sürpriz arayacak. Ancak hem hücum hattından hem de savunmadan eksikler var. Marsilya bunu avantaja çevirebilir. Strasbourg'u genelde karşıma almam ama bu kez ibre Marsilya'yı gösteriyor ve oranı da riski karşılıyor. Oranı daha da cazip hale getirmek isteyenler '1 ve 1.5 üstü' tercihini değerlendirebilir.

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