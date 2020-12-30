Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (30 Aralık)

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Newcastle United - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Premier Lig bülteninde bulunan Newcastle United - Liverpool mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %88’i Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Newcastle son derece zorlu bir fikstür içinde. Bu periyotta teknik adam Steve Bruce’un da işi kolay gözükmüyor. Son maçta West Brom ile berabere kalan Liverpool bu maçta fişi erkenden çeker.

Tottenham - Fulham: Maç Sonucu 1

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan ikinci karşılaşması Tottenham – Fulham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Mourinho 3 maçtır kazanamıyor. Ancak şansı şu ki diğer takımlar zayıf rakiplere beklenmedik kayıplar yaşamamış olsaydı birden bire 10 puan geride olmaları işten değildi. Fulham son haftaların oyun ve puan olarak yükselen takımı ancak ev sahibi için artık kaçınılmaz galibiyet zamanı.

Atletico Madrid - Getafe: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması İspanya La Liga bülteninde 21.15’de oynanacak olan Atletico Madrid - Getafe mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı mücadeleyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İki maçı eksik olan Atletico Madrid 32 puanla zirvede…Ve bu sezon şampiyonluk yarışındaki rakipleri Real Madrid olacak. Zevkli, renkli, çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine tanık olacağız. Atletico Madrid öncelikle bulunduğu konumu sonuna kadar hak ediyor. Madrid derbisini çıkartırsak ligde 12 maçta yedikleri gol sayısı sadece 2! Atletico bir sistem takımı ve bana göre bu sezon üst düzey takımlar dışında onları yenebilecek ekip sayısı çok az. Simeone’nin ekibi Getafe karşısında hata yapmayarak 3 puana uzanır diyorum.

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