Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (3 Şubat 2021)

Bu bir ilandır

Antalyaspor – Beşiktaş Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Antalyaspor – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i Siyah Beyazlıların galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ertan Süzgün’ün Yorumu

Beşiktaş, öne geçtiği maçta Trabzonspor’a karşı 2-1 kaybetti. Dorukhan kart cezalısı. Rıdvan ve Gökhan Töre sakat. Cenk Tosun karantinada. Antalyaspor’da Orgill cezalı. Beşiktaş zor da olsa kazanır.

Liverpool – Brighton Maç Sonucu 1

Premier Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Liverpool-Brighton karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %75’i ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Şampiyonluk yarışında Liverpool’un artık hata yapma kredisi kalmadı. West Ham ve Tottenham karşısında aldıkları galibiyetler onları kendine getirdi. Brighton karşısında da kazanıp galibiyet serisini 3 maça çıkaracaklardır.

Fulham – Leicester City Maç Sonucu 2

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Fulham – Leicester City karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %62’si konuk ekibin mücadeleden galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Fulham’ın sezon başı oyunuyla son dönem arasında önemli derecede fark var. İyileşme yüksek.Ancak tabelaya istedikleri gibi pek yansımadı. Leicester deplasmanından bu yana 10 maçtır galibiyete hasretler. Şİmdi rakip yine Leicester. Golcü Vardy yoktu ve iki maçta 5 puan kaybettiler. Gollü geçer. Diğer alternatif 3.5 kart üst.

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