Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (3 Aralık)

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Sivasspor – Villarreal: 2.5 Gol Üstü

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Sivasspor – Villarreal karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Sivasspor’da yoğun maç fikstürünün üzerine Covid-19 sıkıntısı eklendi. Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar. Grupta hedefin devam etmesi adına puan ya da puanlar önemli. İlk maçta tam 8 gol çıktı. Yine filelerin en az 3 kez havalanacağı maç olur.

AC Milan – Celtic: Maç Sonucu 1

Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan çıkar bir diğer karşılaşması Milan – Celtic mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü İtalyanların maçtan galibiyetle ayrılacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Celtic'te Shane Duffy ve James Forrest sakat. Takım adına kötü giden sezonun en önemli gol ayaklarından biri, Mohamed Elyounoussi de deplasman kafilesinde yer almadı. Vasilis Barkas kalede hiç güven vermiyor, Scott Bain de cabası. Son 5 resmi maçta alınan tek galibiyet var. Uzun bir yurt içi kupa yenilmezlik serüveni sona erdi. TD Neil Lennon tam anlamıyla topun ağzında... Milan'da ise Zlatan Ibrahimovic ve Rafael Leao sakat. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oyun merkezinde olduğu bir düzenle sahaya çıkmaları bekleniyor. Hücumun en ilerisinde Ante Rebic başlayacaktır... Milan TD Stefano Pioli, Celtic'in zor bir süreçten geçtiğini ve kaybedecek bir şeyleri olmadığı için zorlanabileceklerini belirtirken, Avrupa Ligi'nde de büyük hedefleri olduğunu aktardı... Milan kazanır ve Celtic iyice kaosa sürüklenir.

LASK – Tottenham: Maç Sonucu 2

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki kritik maçta Tottenham deplasmanda LASK ile karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si İngiliz ekibine oynuyor.

Misli.com Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Analizi

Avusturya temsilcisi Lask Linz iyi başladığı grup maçlarında önemli puanlar topladı. Fakat oynadığı son Antwerp karşısında mücadeleyi kaybedince ilk 2 şansını zorlaştırdı. Mutlaka hedefi doğrultusunda bu karşılaşmada kazanmak zorunda oldukları çok önemli bir maça çıkıyorlar. Fakat karşılarında çok formda bir İngiliz ekibi karşısında işleri hiçte kolay olmayacak. Tottenham ise grupta sadece Antwerp karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldıktan sonra bütün maçlarını kazanıp liderlik şanslarını devam ettirdi. Mutlaka bu karşılaşmada güçlü bir ekiple mücadele ettiklerinden dolayı baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. Bu karşılaşmada acilen galibiyete ihtiyacı olan iki ekipte bulacakları karşılıklı gollerle mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşır. Ayrıca kadro olarak üstün bir takıma sahip olan Tottenham mücadeleyi kazanacaktır.

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