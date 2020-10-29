Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (29 Ekim)

Bu bir ilandır

AC Milan – Sparta Prag: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, UEFA Avrupa Ligi karşılaşması AC Milan – Sparta Prag oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %83’ü ev sahibi ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Milan'da as kaleci Gianluigi Donnarumma ve yeni transfer Jens Petter Hauge koronavirüs karantinasında. Donnarumma yerine eldivenleri devralan Ciprian Tatarusanu, ligdeki Roma maçında güven vermedi ancak TD Stefano Pioli, tecrübeli kaleciyle devam edeceklerini açıkladı. Son 12 günde 4. maç olacak ve Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu gibi istim üzerindeki isimler dinlenebilir... Sparta Prag cephesinde ise bir süredir takımdan uzak olan savunma oyuncuları Ondrej Celustka ve Dominik Plechaty deplasman kafilesinde yer aldı. Stoper ikilisinin "Lischka & Celustka" olması bekleniyor. Ekim başına kadar ligdeki tüm maçlarını kazanmışlardı ama sonrasındaki 3 fikstürleri ertelendi ve sadece Avrupa Ligi'nde, Lille karşısında boy gösterip 4 gollü bir yenilgi aldılar... Rotasyon yapılacak olsa da Milan'ın hücum gücü, Sparta Prag'ın düşük savunma direnci karşısında rahat skor üretecektir.

Cska Moskova – Dinamo Zagreb: 4.5 Alt

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Cska Moskova – Dinamo Zareb mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i Toplam 4.5 Gol Alt tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki ikinci hafta. İlk maçlarında sahadan beraberlikle ayrılan 4 takım yeni haftada sıralamada birbirlerine üstünlük kurmak için sahaya çıkıyor. Bu karşılaşmada kendi liginde de oldukça formda olan ve özellikle hücum anlamında etkili performansıyla CSKA bir adım öne çıkıyor. MS oranı gayet yeterli olan bu karşılaşmada handikap ya da gol tercihlerine yönelmeye gerek görmüyorum. 1-0 bile olsa ev sahibi bu haftayı 3 puanla kapatacaktır…

Antwerp - Tottenham: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması UEFA Avrupa Ligi’nde Antwerp - Tottenham mücadelesinde Misli.com üyelerinin %66’sı Tottenham galibiyeti seçeneğini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Grubun ilk maçında Bulgaristan’da konuk olduğu Ludogorets karşısında ikinci yarının başında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Antwerp baskılı futboluyla mücadeleyi 2-1 kazanıp gruba galibiyetle başladı. Kadro yapıları itibariyle genç ve dinamik bir ekiple mücadele eden Belçika temsilcisi bu karşılaşmada güçlü bir rakibe karşı açıkçası işleri hiçte kolay olmayacak. Fakat skor üretmek adına maça tempolu bir girişe başlayıp sürpriz yapmak isteyeceklerdir. Tottenham ise ilk maçta evinde oynadığı Lask Linz karşısında maçı zorlanmadan 3-0 kazanmayı başardı. Mutlaka bu karşılaşmada güçlü kadrosuyla kazanmak adına mücadeleye tempolu başlayarak ilk yarıyı önde bitirecektir.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...