Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (28 Ocak 2021)

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Tottenham – Liverpool Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Tottenham – Liverpool karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %14’ü mücadeleyi konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Tottenham son 5 maçında 4 galibiyetle kötü dönemi geride bıraktı. Liverpool uzun zaman sonra en kötü döneminden geçiyor. Bu maçta rakipleri zorlu Tottenham karşısında en az 1 gol bulurlar. Öncelikli tercihim Gol Var.

Cercle Brugge – Club Brugge Maç Sonucu 2

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Cercle Brugge – Club Brugge maçını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Belçika'da derbi haftası. Club Brugge, Genk karşısında ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen maçı kazanmasını bildi. Cercle ise haftalar sonra Kortirjk'i deplasmanda devirdi ancak kötü bir ekip. Bu maçta işleri zor. Club Brugge kazanır.

Napoli – Spezia Maç Sonucu 1

İtalya Kupası’nda günün tek maçı Napoli – Spezia karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com İtalya Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Napoli’nin sıkıntılı sonuç performansı Verona deplasmanında devam etti. Kupanın son şampiyonu olan Napoli, Süper Kupa finalindeki kaybın ardından yine bu kupaya önem göstereceğini düşünüyorum. 20 gün önce bu sahada oynanan maçı kazanan taraf Spezia olmuştu. Spezia’nın son olarak Roma maçlarındaki skor performansı etkileyiciydi. Aynı zamanda savunmada açıklar veren bir ekip olmaları, renkli maçlar izlettiriyor. Napoli’nin galibiyet oranı çok düşük. Bu riske girmek mantıklı değil. Öncelikli tercihler gol bahisleri olmalı. Tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi.

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