Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (28 Haziran 2021)

Fransa - İsviçre : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Fransa - İsviçre mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %65’i karşılaşmayı Fransa’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ünTercihi

Fransa, zorlu F grubunu lider tamamlayarak öz güven depoladı. Topun hakimi olmayı başaran Fransa, Kante, Pogba gibi orta sahanın değirmeni olan isimlerle çok güçlü. Aynı zamanda yeni nesil ve tecrübeli oyuncular güvenli adımlarla ilerliyor. İsviçre, oyun genelinde uzun topları seven bir ekip. Fakat rakip hem fizik güç hem de yetenekli ayaklarıyla hataya yer vermez. İsviçre, turnuvada gelebileceği en iyi yere geldi. Fransızlar, kazanacak hamleleri yapacaktır. Alternatif bahis için TGS 2,3 tercihini öneriyorum.

Hırvatistan - İspanya: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Hırvatistan - İspanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada İspanya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Hırvatlar ilk 2 maçta İngiltere ve Çekya karşısında pek bekleneneni gösteremedi ama İskoçya maçında Modric faktörü maçın farkını yarattı. 3-1'lik galibiyette oyun da iyiydi. Ancak bu maç öncesinde Perisic'in covid olması önemli dezavantaj. Savunmada da Lovren yok. İspanyollar ise SLovakya karşısında 5-0'lık galibiyet aldılar ancak SLovak savunma hattı ile kaleci Dubravka'nın ikramlarını unutmamak gerek. Polonya ve İsveç önündeki oyun hakimiyetleri gayet iyiydi ancak gol yapma becerisi ve pozisyon zenginliği eksikti. Bu iki takım, Slovakya kadar savunma hattı zayıf değildi. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Onunla birlikte Tarık Ongun ve Bahattin Duran'a da bol şanslar. Zor maçta tercihlerim 3.5 kart üst, 9.5 üst korner, ikinci yarı daha çok gol olur.

Gamba Osaka - Jeonbuk: Maç Sonucu 1

İddaa programının Asya Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Gamba Osaka - Jeonbuk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada Gamba Osaka’nın kazanacağını düşünüyor.

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