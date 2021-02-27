Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (27 Şubat 2021)

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Galatasaray – BB Erzurumspor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan Galatasaray – BB Erzurumspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %75’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan iki futbolcu Falcao ile Feghouli de iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim’in iki futbolcuyu da hamle oyuncusu olarak kullanmasını bekliyoruz. Lider Galatasaray 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve bugün de Erzurum karşısında galip gelecektir. Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda hata yapmayacağını ve kazanacağını düşünüyorum.

Antalyaspor – Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada konuk takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Antalyaspor, Ersun Yanal ile çok iyi bir performans ortaya koyuyor ve kaybetmiyorlar! Ancak dikkat çeken bir başka istatistiklerine değinelim. Ligde oynadıkları son 8 maçın tamamı 2.5 gol altı ile tamamlandı. Ve bu kez rakipleri her zaman oyunun defansif kısmına ağırlık veren Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı bir ekip…Başakşehir’in de önce gol yememek üzerine bir taktik anlayışı ile sahaya çıkacağı düşüncesindeyim. Az gollü bir maç bekliyorum.

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Almanya Bundesliga mücadelesi olan Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u Dortmund’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

B.Dortmund Haaland'ın muhteşem performansıyla çıkışa geçmeye başladı. Geçen hafta Schalke'yi derbide 4-0 ile geçtiler. Rakip Bielefeld son 4 maçında da 3 puan alamadı. Schalke'den sonra ligin en az gol atan takımı durumundalar. Dortmund'a karşı pek şansları yok. İlk yarıda Dortmund galibiyeti alınır.

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