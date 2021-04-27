Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (27 Nisan 2021)

Hatayspor - Gençlerbirliği: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Hatayspor - Gençlerbirliği mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Çaykur Rizespor karşısında 2-1 kazanan Gençlerbirliği, kümeye tutunmaya çalışıyor. Hatayspor, oynadığı son 3 maçı da kaybetmedi. Gençlerbirliği'nin gol atacağını düşünüyorum.

Real Madrid - Chelsea: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

Şubat ayından beri resmi maç kaybetmeyen Real, son 4 maçın sadece birini kazandı. Son olarak 0-0 biten Betis maçında kısır bir futbol oynayan Real, konsantrasyonunu sanki Şampiyonlar Ligi'ne saklıyormuş gibi görünüyor. Son turda Liverpool'u tereddütsüz geçen İspanyol devi, Chelsea karşısında da favori. Ancak Thomas Tuchel'in ekibi, Real'in işini çok daha fazla zorlaştıracağını bekliyorum. Son 3 maçta gol yemeyen Chelsea, son 7 deplasman maçında da sadece bir kez kalesinde gol gördü. Bu maçta da 2,5 gol barajının aşılmayacağına dair işaretler var.

Real Madrid – Anadolu Efes: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Euroleague karşılaşması Real Madrid - Anadolu Efes mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %6’sı karşılaşmada Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Anadolu Efes, İstanbul'daki iki maçı 20'nin üzerinde farklarla kazanıp 2-0 öne geçti. Real Madrid'e her alanda üstünlük sağladılar. İspanyol ekibi, takımdan ayrılan oyunculardan sonra kısıtlı bir hücum kapasitesine sahip. İkinci maçta oynamayan Tavarez, haftasonu ligde Fuenlabrada maçında da dinlendirildi. Real 3-0 yenilmemek için elinden geleni yapacaktır ama Efes'e gücünün yeteceğini sanmıyorum. 1 ay önce Madrid'de 108-83 kazanan Efes, yine kazanacaktır. En az 83 sayı da atarlar diye düşünüyorum. 2 ve üst tercihini öneriyorum.

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