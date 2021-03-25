Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (25 Mart 2021)

Bu bir ilandır

CSKA Moskova – Kızılyıldız Maç Sonucu 1

İddaa programı Perşembe bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Anadolu Efes – Panathinaikos Euroleague karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %73’ü Rus ekibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

CSKA, kazanırsa ikincilik için büyük avantaj elde edecek. Kızıl Yıldız'ın bir iddiası yok ama geçen hafta Panathinaikos'u deplasmanda yendiler. İyi mücadele ediyorlar. Duop Reath sakat. Moskova'ya getirilmedi. CSKA'da ise Dariun Hilliard bu maçta forma giyemeyecek. CSKA evinde en az 87 sayı atıp kazanır diye düşünüyorum.

Almanya – İzlanda Maç Sonucu 1

İddaa programı Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün en çok oynanan maçı Almanya – İzlanda karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Berkay Tokgöz’ün Yorumu

İzlanda'nın son yıllardaki yükselişinin sona erdiğini söylememiz gerek. Bu düşüşteki en büyük neden, potansiyelli jenerasyonun yerine yenilerinin gelmeyişi. Almanya Milli Takımı'nda da Kasım ayında oynanan ve 6-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan İspanya maçı moralleri çok bozdu. Almanların toparlanmaları için bolca vakti vardı. Üstesinden geleceklerini ve Dünya Kupası Elemelerine iyi bir başlangıç yapacaklarını düşünüyorum. İlk yarıdan avantajlı skoru elde edeceklerdir. İY:1 ideal.

İsveç – Gürcistan Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer karşılaşması İsveç – Gürcistan mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %37’si İskandinavlardan yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

İsveç adına Zlatan Ibrahimovic de kadroya alındı. Onun varlığı takıma pozitif bir hava katacaktır. Gürcistan zayıf bir rakip olsa da açık maç olacaktır. 2.5 üst makul tercih.

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