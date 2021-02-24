MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGünün En Çok Oynanan İddaa Maçları (24 Şubat 2021)
GeriFutbol Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (24 Şubat 2021)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 24.02.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (24 Şubat 2021)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (24 Şubat 2021)
Abone Olgoogle-news

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Bu bir ilandır

Atalanta – Real Madrid Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Atalanta – Real Madrid karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %17’si İtalyanların galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Atalanta, sezon içinde bu sahada maç kazanamadı. Real Madrid ise dış sahada kazandığı tek galibiyeti yine İtalya’da İnter karşısında elde etti. İnter maçındaki şartların tam aksi bir durum söz konusu. Rakip tam saha pres uygulayan, motive ve taktiksel anlamda yüksek tecrübeye sahip bir ekip. Ayrıca İspanyol temsilcisinde çok ciddi eksikler var. Atalanta’nın bu seviyede neler yapabileceğini geçtiğimiz sezon test ettik. Gasperini’nin öğrencilerini bu mücadelede avantajlı görüyorum.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (24 Şubat 2021)

Monchengladbach – Mancherster City 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün diğer maçı Borussia Monchengladbach – Manchester City karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

M’Gladbach son 3 maçında da kazanamadı ve rakipleri belki de bu turun en zorlu ekiplerinden birisi. Guardiola’nın öğrencileri çok formda. Foden ve İlkay son haftalara damga vurdu. Man.City favorim olsa da 2.5 üst daha banko.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (24 Şubat 2021)

Adanaspor – Giresunspor Maç Sonucu 2

TFF 1. Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Giresunspor deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Adana 3 maçtır kazanamıyor. Derbide 90+4’te yedikleri golle Adana Demir’e puan kaptırmışlardı. Hafta sonu ise Altınordu deplasmanında geriden gelip beraberliği buldular. Giresun yine göze hoş gelen bir oyun oynamadı ama Ankaraspor’u iç sahada 1-0 devirdi. Lider 11 maçtır üst üste kazanıyor ve bu serinin 10’unda gol de yemediler. Kalelerinde gördükleri tek gol de penaltıdan geldi. 11 maçlık galibiyet serisinde sadece 4 deplasmana giden Yeşil-Beyazlılar bunların 3’ünde ilk yarıları 0-0 bitirdiler. İstatistiklerin yanındayım. Devre beraberliği çıkabilir.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi