Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (24 Mart 2021)

Bu bir ilandır

Türkiye – Hollanda Maç Sonucu 2

İddaa programı Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Türkiye – Hollanda karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %16’sı konuk ekibe oynarken %12’lik kesim de mücadelenin gollü geçmesini bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Dünya Kupası 2022 Elemeleri ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyoruz. Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Van Dijk ise Hollanda adına olmayacak. Son derece çekişmeli geçmesini beklediğim maç KG Var biter.

Fransa – Ukrayna Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Fransa – Ukrayna karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si ev sahibinden yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Fransa, Dünya Kupası 2022 Eleme grubunun net favorisi olarak gözüküyor. İlk maçta Ukrayna ile karşılaşacaklar. Kadro anlamında da ağır basan Fransa, ilk yarıdan kazanır.

Belçika – Galler Maç Sonucu 1

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Belçika ile Galler’in karşı karşıya geleceği mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %31’i ev sahibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Oynadığı son hazırlık maçları ve Uluslar Ligi karşılaşmalarında defansif olarak iyi işler yapan ve birçok maçta kalesini kapatan Galler, bu kez bir eleme maçında güçlü Belçika'ya konuk oluyor. Formu yükselen Gareth Bale ile hücumda etkili olabilirler ancak defansif olarak Belçika'nın temposuna 90 dakika dayanabileceklerini düşünmüyorum. '1 ve 1.5 üstü' tercihine oynanabilir.

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