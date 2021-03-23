Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (23 Mart 2021)

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Partick Thistle - Cowdenbeath: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İskoçya Kupası karşılaşması Partick Thistle - Cowdenbeath mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından İskoçya alt liglerinde futbol geri döndü ve 1. Lig'de (3. kademe) play-off savaşı veren Partick Thistle ile 2. Lig'de (4. kademe) kümede kalma mücadelesi içindeki Cowdenbeath, kozlarını İskoçya Federasyon Kupası 2. tur maçında paylaşacak... Brian Graham gibi tecrübeli bir golcüye ve Chris Erskine gibi buraları bolca oynamış bir 10 numaraya sahip Partick Thistle, Cowdenbeath karşısında turun net favorisi olsa da ben kupanın ruhuna çok uyan "bol gol" tercihini daha ön planda tutmak istiyorum.

Nizhny Novgorod – Türk Telekom: Maç Sonucu 1

İddaa programının FIBA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Nizhny Novgorod – Türk Telekom mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Türk Telekom geçen hafta evinde Novgorod'a 84-71 yenildi. 3 maçta 1 galibiyete sahipler. Novgorod ise 2 maçını kazandı. İç sahada da kazanacaklarını düşünüyorum. Tercihim 1.

Obradoiro – Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İspanya Basketbol Ligi karşılaşması Obradoiro – Real Madrid mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %71’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

Obradoiro, sezona çok iyi başlamıştı. Bu anlamda kendi takım rekorlarını kırma noktasına gelmişlerdi. Fakat sonrasında sakatlık sorunlarının da etkisiyle ciddi bir düşüş yaşadılar. Oynadıkları son 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmış durumdalar. Son maçta benim de beklendiğim şekilde Unicaja Malaga karşısında galibiyete yaklaşsalar da 85-83 mağlup oldular. Real Madrid için EuroLeague'de işler pek iyi gitmiyor fakat lig için olumsuz bir şey söylemek en azından sonuçlar anlamında güç. Oynadıkları 25 karşılaşmada 24 galibiyetleri bulunuyor. Obradoiro'da milli oyuncumuz Kartal Özmızrak'ın tıbbi testlerinin olumlu olduğu ve sezon sonuna kadar ekstra bir sorun yaşamazsa forma giyebileceği belirtildi. Real Madrid karşısında tek eksik Pepe Pozas olacak. Real Madrid'de Rudy Fernandez, Sergio Llull ve sezonu kapatan Anthony Randolph yokken sakatlık sorunları nedeniyle son Betis maçında forma giyemeyen Carlos Alocen ile Felipe Reyes'in durumları belirsiz. Obradoiro, hücum gücü yüksek bir takım fakat Real Madrid'in savunmasına karşı etkinlik sağlayacaklarını düşünmüyorum. Toplam sayı anlamında da alt seçeneklerini daha yakın görürken önceliğimi Obradoiro'nun takım sayısına yönelik alt seçeneklerine veriyorum.

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