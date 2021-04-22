Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (22 Nisan 2021)

Roma – Atalanta 2.5 Gol Üstü

Misli.com’dan canlı yayınlanacak Roma – Atalanta mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %20’si gollü bir maç beklentisinde.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Roma’nın defolu savunması Torino karşısında bir kez daha ortaya çıktı. Ligde ilk 4 şansları iyice azaldı ve bu seviyeyi tutturmaları oldukça zor. Atalanta, Juventus galibiyeti ile kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Yine sezon sonuna doğru istikrar bulan bir Atalanta izliyoruz. Kazanma serisi kötü savunmaya sahip Roma karşısında da devam edecektir.

Atletico Madrid – Huesca Maç Sonucu 1

La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren Atletico Madrid – Huesca karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %8’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sezonun büyük bir kısmında açık ara liderlik koltuğunun tek sahibi olan Atletico Madrid, dün gece maç eksiği nedeniyle koltuğu Real Madrid’e kaptırdı. Atletico Madrid, sezonun son haftalarına girilirken hata yapmaz ve Huesca’yı mağlup ederek liderlik koltuğunu devralır. Huesca, geçtiğimiz hafta Alaves’e de kaybetmişti. Atletico karşısında direnebileceklerini zannetmiyorum.

Kasımpaşa – Başakşehir Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Kasımpaşa – Başakşehir karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %5’i konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Alt sıraları yakından ilgilendiren bir 90 dakika olacak. Başakşehir’de Demba Ba’nın sözleşmesi feshedildi. Mahmut da kart cezalısı. İki takım da kontrollü başlar. Devrede eşitlik bozulmaz.

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