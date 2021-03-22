Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (22 Mart 2021)

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1860 Münih - Dynamo Dresden: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Almanya 3. Lig karşılaşması 1860 Münih – Dynamo Dresden mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

3. Lig'de kapanış maçını lider Dresden, Münih deplasmanında yapıyor. Harika bir sezon geçiren Dresden, 4. sıradaki 1860'a 13 puan fark attı. Ancak Dresden'in gözü dördüncülükte değil, ikinci ve üçüncü sıradaki rakiplerinde. Onların form tutması, Dresden'i de kamçıladı. 1860 ise bu yarısında çok daha fazla içinde olabilirdi ama kötü bir Mart ayı geçirdi ve yarışta geride kaldı. Hücum futbolunu iyi oynayan iki takımdan en az birer gol bekliyorum.

Fortuna Düsseldorf - Bochum: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Bundesliga 2 bülteninde günün öne çıkan maçı Fortuna Düsseldorf - Bochum mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Bochum için geçen hafta ligde ilk iki sıraya girmek için çok kritikti. Eğer Hamburg karşısında kazansalardı, yolu yarılamış olacaklardı. Yarış şimdi yeniden başlıyor. Fortuna Düsseldorf'un Play-Off için mücadele ettiğini ve temsilcimiz Kenan Karaman'ın da forma giydiği bu ekibin iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Bochum'da Blum kırmızı kart cezası nedeniyle olmayacak. KG VAR düşünülmesi gereken ilk seçenek olmalı.

Cambuur - Eindhoven: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Hollanda 2. Lig mücadelesi olan Cambuur - Eindhoven karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Lider Cambuur, Go Ahead deplasmanında 2 puan kaybetti. Liderlik ve ilk 2 konusunda hala avantajları var ancak üst üste 2 kayıp vermelerini beklemiyorum. Rakip FC Eindhoven son 9 maçında sadece 2 puan alabildi. Cambuur, rakibin zayıflığını da fırsata çevirip farklı galip gelir. '1 ve 2.5 üstü' tercihine oynanabilir.

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