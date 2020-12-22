MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGünün En Çok Oynanan İddaa Maçları (22 Aralık)
GeriFutbol Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (22 Aralık)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.12.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (22 Aralık)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (22 Aralık)
Abone Olgoogle-news

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Bu bir ilandır

Galatasaray – Göztepe: Maç Sonucu 1

İddaa programı Salı bülteninde günün en çok oynanan maçı Galatasaray – Göztepe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Galatasaray adına Karagümrük maçı istenilen gibi sonuçlanmadı. Fatih Terim bu maçta takımın başında olmayacak. Göztepe ise son maçında içerde Hatay’a mağlup oldu. Galatasaray zorlansa da kazanacaktır.

Hatayspor – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de günün diğer maçı Hatayspor – Trabzonspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si Bordo Mavililerin mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Hatayspor mütevazı kadrosu ile ligde ses getirmeyi başardı. Maç eksiğine rağmen 6. sırada yer alıyorlar. Trabzon ise Abdullah Avcı yönetiminde henüz hiç kaybetmedi ve istikrarlı gözüktü. Bu maçta temkinli ilk yarı çok olası.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (22 Aralık)

Juventus – Fiorentina: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz maçta Juventus evinde Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %70’i ise ev sahibinin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Parma deplasmanında farklı kazanmak öz güven anlamında önemli. Juventus, gücünün bilincinde oynadıkça rahat kazanmaya devam edecektir. Fiorentina, oyun temposunu yükseltemiyor. Bu oyun yapısıyla tek puan çıkaramayacakları takım Juventus. Ev sahibi hata yapmayacaktır. Alternatif düşünenler TGS 2,3’ü tercih etmeli.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle