Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Temmuz 2021)

PSV - Galatasaray: Maç Sonucu 1

İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı PSV - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

PSV’de tam 22 futbolcunun fizik kapasiteleri, form ve tempolarının son durumunun değerlendirilmesi açısından PAOK’la oynadıkları hazırlık maçı, en ciddi test sınavıydı. Yeni sezon hazırlıkları süren temsilcimiz Galatasaray’da ise, yeni başkanın vaat ettiği transfer hamleleri henüz gerçekleşmezken, Olympiakos maçı da iptal olunca 11 gün önceki Kasımpaşa maçından bu yana bir hazırlık sınavı yapmadı. Galatasaraylı futbolcuların tempo ve fiziksel yönden yeterlilikleri bile şimdiden ciddi bir soru işareti oluşturuyor kafalarda. Hollanda ekibi PSV, şüphesiz temsilcimizden çok daha hazır durumda. Malen ve Madueke’ye dikkat etmemiz lazım! PSV ilk maçta avantajı eline geçirebilir...

Malmö – HJK Helsinki: Maç Sonucu 1

İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Malmö – HJK Helsinki mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Bir tarafta İsveç liginin dominant takımı diğer tarafta Finlandiya liginin yıllardır gediklisi Helsinki. İskandinav derbisi olarak da nitelendirebileceğimiz bir eşleşme ile karşımıza çıkacak. Malmö, skor bulma konusunda son derece başarılı. Helsinki ise bu yönü ile kendi ligi ve bir önceki eşleşmedeki maçlar ile dikkat çekiyor. Kuzeyin iki güçlü takımı değişen deplasman golü statüsü ile de rahat olarak oyuna skor olarak katkı yapacaktır. Karşılıklı goller bekliyorum.

Bratislava – Young Boys: Maç Sonucu 2

İddaa programının Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Bratislava – Young Boys mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada Young Boys’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Bratislava önceki turda İrlanda temsilcisi ve hali hazırda devam eden ligin lideri Shamrock'u elemeyi başardı.5 yıl boyunca Gürcistan milli takımını çalıştıran Vladimir Weiss'i Mayıs ayında takımın başına getiren Bratilslava'da Brezilyalı santrafor Rafael Ratao formuyla dikkat çekiyor. Temmuz başında Alman David Wagner'i takımın başına getiren geçen sezonun İsviçre şampiyonu Young Boys, Rennes'den golcü Jordan Siebatcheu'yu transfer etti. İki takımdan da gol gelir. Diğer alternatif 1X...

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