MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGünün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Mayıs 2021)
GeriFutbol Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Mayıs 2021)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Mayıs 2021)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Mayıs 2021)

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Ried – Austria Wien: Maç Sonucu 2

İddaa programının Avusturya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Ried – Austria Wien mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Avusturya Wien, oynadığı son 2 maçı da kazandı. Ried’de Lackner kart cezası nedeniyle yok. İki takımdan da goller izleriz.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Mayıs 2021)

Levante – Cadiz : Maç Sonucu 1

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Levante - Cadiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada Levante’nin kazanacağını düşünüyor.

Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Mayıs 2021)

St. Pölten - Hartberg: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Avusturya Ligi karşılaşması St. Pölten - Hartberg mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

St Pölten, küme düşen takım oldu. Herhangi bir reaksiyon veremediler. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4’ü üst bitti. Yine gollü bir 90 dakika olur.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi