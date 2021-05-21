Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (21 Mayıs 2021)

Ried – Austria Wien: Maç Sonucu 2

İddaa programının Avusturya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Ried – Austria Wien mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Avusturya Wien, oynadığı son 2 maçı da kazandı. Ried’de Lackner kart cezası nedeniyle yok. İki takımdan da goller izleriz.

Levante – Cadiz : Maç Sonucu 1

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Levante - Cadiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada Levante’nin kazanacağını düşünüyor.

St. Pölten - Hartberg: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı Avusturya Ligi karşılaşması St. Pölten - Hartberg mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

St Pölten, küme düşen takım oldu. Herhangi bir reaksiyon veremediler. İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4’ü üst bitti. Yine gollü bir 90 dakika olur.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...