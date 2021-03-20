Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (20 Mart 2021)

Bu bir ilandır

Nice – Marsilya : 3,5 Gol Altı

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Fransa Ligue 1 karşılaşması Nice – Marsilya mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı karşılaşmada 4 gol olmayacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sararslan’ın Tercihi

Sahip olduğu kadro kalitesinin yarısını sahaya yansıtabilse şu an ilk 5’te olabilecek olan Nice, ligin en zorlu rakiplerinden birisiyle karşılaşıyor. Ev sahibi takım bu karşılaşmada rakibini durdurmaya odaklanacak ve bu nedenle bol pozisyon ve gollü bir maç beklemiyorum. Nice’den en fazla 1 gol görürüz ama Marsilya galibiyet için elinden gelen her yolu deneyecek

Galatasaray-Bahçeşehir Koleji: Maç Sonucu 1

Günün önemli maçlarından birinde Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji karşılaşırken bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Doruk Boyacı’nın Tercihi

Galatasaray, son dönemlerde oldukça performans sergiliyor ve bununla orantılı olarak kaybetmeye devam ediyor. Kadroya yapılan takviyeler aslında takımda bir hareketlenme oluştursa da öyle zor bir fikstüre denk geldiler ki Türk Telekom, Darüşşafaka ve Tofaş gibi ekiplerle oynadılar. Sarı-kırmızılıların yakından hissettiği düşme tehlikesine bu maçta artık bir reaksiyon gösterip kazanacaktır. Bahçeşehir’in de pek rahat bir konumda olduğu söylenemez fakat bu karşılaşma Galatasaray için çok kritik.

Trabzonspor - Ankaragücü: Maç Sonucu 1

Cumartesi günü Türkiye Süper Ligi’nde sonucu en çok merak edilen maçında Abdullah Avcı’nın ekibi Trabzonspor ve Hikmet Karaman’ın ekibi Ankaragücü karşılaşırken bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Trabzonspor, Erzurum önünde iyi oynamadı ve beraberliğe razı oldu. Maçın son bölümü seyir zevki açısından harikaydı. Ankaragücü son 3 maçını kazanarak bu maça geliyor. Taraf bahsinden ziyade KG Var bahsi daha güvenilir.

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