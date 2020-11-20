Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (20 Kasım)

Bu bir ilandır

Real Madrid – Fenerbahçe Beko: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Euroleague bülteninde bulunan Real Madrid – Fenerbahçe Beko maçı oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %8’i ev sahibi ekip galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Real Madrid, son dönemde çıkışa geçerken Fenerbahçe Beko tam tersi durumda. De Colo'nun yokluğunda ağır yenilgiler alıyorlar. Real 4 maçtır kazanıyor ve forma girdi. Fenerbahçe ise farklı Barcelona yenilgisi sonrası Baskonia'dan da fark yedi. Çok kötü hücum ediyorlar. Şimdi bir başka zorlu İspanya deplasmanına çıkıyorlar. De Colo yine yok. Maçın içinde kalabileceklerini sanmıyorum. Real Madrid, ilk yarıdan öne geçip galibiyete ulaşır.





Monaco – Paris Saint Germain : Maç Sonucu 2

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Fransa Ligue 1’den Monaco – Paris Saint Germain mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

İsim olarak bu haftanın en önemli karşılaşması ama özellikle konuk ekip PSG’deki sakatlıklar ve eksik oyuncuların fazlalığı planları biraz bozuyor. Verratti, Icardi, Di Maria ve Neymar gibi isimlerden kimlerin forma giyeceği hala belli değil. Bunun dışında da rotasyonda kullanılan ama sakatlıkları bulunan isimler var. Eldeki isimler gol bulmaya yetecektir ama hücum gücü yüksek olan Monaco’yu yener diyemem. Sürpriz çıkabilecek bir maç ama iki takımdan da gol beklemek en mantıklısı.

Rennes - Bordeaux: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması yine bir Fransa Ligue 1 karşılaşması olan Rennes – Bordeaux mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i Rennes’in galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Bu karşılaşmada Milli ara öncesindeki performansına devam ederse Rennes’in zorlanmadan kazanmasını bekliyorum. Ara sonrası dönüşlerde sıkıntılar yaşandığı için handikap riskini almaya hiç gerek yok. Zaten MS 1 oranı kuponlar için gayet yeterli…

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...