Günün En Çok Oynanan İddaa Maçları (2 Eylül 2021)

İlandır

Polonya – Arnavutluk: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Polonya - Arnavutluk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Polonya iç sahada Arnavutluk önünde net favori konumunda olsa da Arnavutluk eleme grubunda rakibinin üzerinde yer alıyor. Bu karşılaşmada değerli oranından KG Var iyi fırsat.

Çekya – Belarus: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Çekya - Belarus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Çekya’nın kazanacağını düşünüyor.

Estonya - Belçika: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Estonya - Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Belçika, Dünya Kupası yolunda grupta sadece Çekya ile berabere kaldı. EURO 2020'de ise sadece şampiyon İtalya'ya mağlup oldu. Estonya'dan çok üstün bir takım olduklarını anlatmaya gerek yok. Konuk ekip, Çekya maçı öncesinde takılmaz. İlk yarıdan rakibine en az iki gol atarlar.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...